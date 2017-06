Det här är världens lyckligaste länder 2017

Fem av världens lyckligaste länder är nordiska, och allra lyckligast är man i Norge - medan Sverige hamnar på en tiondeplats. Det visar årets upplaga av World Happiness Report, som återges av Bloomberg News.



I undersökningen deltog 1 000 personer fördelat över 150 länder. Personerna fick svara på en tiogradig skala på hur väl de instämmer med påståendet att de lever det bästa liv de kan. Undersökningen tar sedan hänsyn till sex variabler som BNP per capita, förväntad livslängd, möjlighet att ta egna beslut i livet, uppfattad nivå av korruption av regering och företag i landet.



Underökningen genomförs varje år och rankingen sker utifrån ett genomsnitt under de tre senaste åren. Listan denna gång toppas av Norge följt av Danmark, Island, Schweiz och Finland. Sverige återfinns på en tiondeplats medan USA hamnade på en 14:e plats.



I undersökningen framgår det att USA:s ekonomi växer och arbetslöshetssiffrorna faller till historiskt låga nivåer men att landet ändå har fallit i rankingen under de senaste tio åren.



Undersökningen anser att det är lättare att förbättra landets nivå genom social förändring än genom en BNP-ökning.



Redaktör för undersökningen, Jeffrey D. Sachs, föreslår fem olika sätt att förbättra den sociala tilliten; finanspolitiska reformer, policys som syftar till att minska inkomstklyftor, ökad integration, försöka nå bortom rädslan för terrorister efter 11 september samt ökad tillgång till högre utbildning. "USA:s kris är kortfattat en social kris, inte en ekonomisk kris", kommenterar han årets undersökning.



I bottenskiktet återfinns; Syrien, Tanzania, Burundi och Centralafrikanska Republiken.



Bakom World Happiness Report står Sustainable Development Solutions Network och undersökningen finansieras av Ernesto Illy Foundation.

Världens 10 lyckligaste länder, enligt World Happiness Report: