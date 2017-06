"Enda sättet att förlora pengar på aktier är att inte ha några"

När jag i maj 2008 stod i tullen för att komma in i USA, i samband med besöket på Berkshire Hathaways årsstämma, började jag prata med en annan svensk. Han hade köpt ett hus i Florida som han hyrde ut och nu skulle han åka dit och köpa ett till för det första huset hade stigit så mycket i värde att han kunde låna pengar på det första för att köpa ytterligare ett hus.



Tidigare hade man i en amerikansk affärstidning kunnat läsa artikeln "enda sättet att förlora pengar på fastigheter är att inte ha några". Sedan vet vi hur det gick. Den amerikanska fastighetsboomen med stora huslån skapade en finanskris som spred sig över hela världen.

Hur skall man då resonera om dagens aktiemarknad som nu stigit i sex år och nått nya rekordnivåer. På årets stämma fick Warren Buffett frågan hur han tror att aktiemarknaden kommer att gå framöver och han menade att om det låga ränteläget består kan marknaden fortsätta upp 10 år till.



Samtidigt gör han aldrig några prognoser för ingen vet på kort sikt hur aktiemarknaden kommer att utvecklas. Däremot vet man att aktiemarknaden nästan varje år har en kortvarig nedgång på 10-20 %.



I snitt varar dessa korrektioner bara två månader. Historiskt har dessa nedgångar, ungefär vart femte år, utvecklats till en kraftig nedgång på kanske 50 % och allmän lågkonjunktur. Senast hände det år 2008 under finanskrisen.



Om man har aktier eller aktiefonder är det därför viktigt att man mentalt förbereder sig för dessa nedgångar som kommer att komma. För det är också helt säkert att efter varje nedgång kommer det alltid en uppgång igen. Om man då inte har några lån på sina aktier eller aktiefonder kan man lugnt invänta den kommande uppgången. Det var ju belåningen på husen som skapade den stora fastighetskrisen 2008.



De som idag säljer av alla sina aktier eller aktiefonder för att aktiemarknaden är högt värderad kanske gör ett misstag. Problemet är att en timing av marknaden kräver två korrekta beslut. Dels att man går ur marknaden vid rätt tidpunkt och dels att man går in i marknaden vid rätt tidpunkt.



Så även om man har rätt i att marknaden snart går ned kraftigt är det otroligt svårt att gå in igen när alla tidningar är fyllda med rubriker om hur dålig situationen är i ekonomin. Botten på förra stora nedgången var i mars 2009 men under de följande 12 månaderna gick aktiemarknaden upp ca 70 % som man missade om man inte gick in igen vid exakt rätt tidpunkt. Men givetvis är det alltid en bra idé är att göra sig likvid om man har kapitalbehov i närtid.



Ett annat vanligt misstag är att man säljer sina aktier eller aktiefonder när aktiemarknaden gått ned för man är orolig att förlora mer pengar. Det är mänskligt att bli rädd när det är allmän dysterstämning men det kan bli en dålig affär då marknaden vid alla tidigare nedgångar faktiskt kommit tillbaka. I en undersökning i USA 2013 (fem år efter krisen) sade fortfarande 44 % att de aldrig skulle placera i aktier igen. Var därför mentalt förberedd på att aktiemarknaden kommer att gå ned förr eller senare. Tänk också på att nedgångar på aktiemarknaden skapar dubbelt så mycket pina som den glädje man får när aktiemarknaden går upp (kallas för förlustaversion).



Det bästa sättet att komma ifrån oron för hur marknaden kommer att utvecklas är att aktiespara varje månad. Om marknaden går upp kan man glädjas åt att aktierna man har går upp i värde. Om marknaden går ned kan man vara glad för att man kan köpa fler aktier varje månad till lägre priser. Om man då inte har några lån på aktieportföljen blir man alltid en vinnare för på lång sikt stiger alltid marknaden.



Det andra sättet att förbereda sig för en eventuell nedgång är att rebalansera portföljen. Om man bestämt sig för mixen 70 % aktier och 30 % ränteplaceringar i sitt långsiktiga sparande kanske aktieandelen idag är 85 % efter många års uppgång. Då kan det vara en bra idé att sälja av 15 % av aktierna så att man har samma portföljmix. Notera att det är fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar som kanske ger 95 % av slutresultatet i ett långsiktigt sparande.



Sammanfattning:

Oroa dig inte för framtiden för den är alltid osäker. Aktiemarknaden går på kort sikt upp, ned eller är lika men på lång sikt är du en vinnare om du är exponerad mot aktier. Försök inte spekulera genom att gå ur och in i marknaden och drabbas inte av panik när marknaden rasar för den kommer alltid tillbaka. Månadsspara varje månad och rebalansera din totala portfölj om du vill sova bättre om natten.



