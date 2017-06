Maktskifte: Här är mannen som plötsligt ska ta över IKEA

IKEA:s nuvarande koncernchef Peter Agnefjäll har hastigt bestämt sig för att sluta, efter att ha arbetat 22 år inom bolaget och fem år som koncernchef.



”Har man väl börjat umgås med tanken på att lämna så är det lika bra att göra det snabbt. Jobbet kräver all din uppmärksamhet. Jag har inget nytt jobb på gång utan ska ägna lite tid åt familjen och fundera på vad som är rimligt att göra”, säger Peter Agnefjäll till SvD.



Ny vd och koncernchef blir Ingvar Kamprads tidigare assistent Jesper Brodin – som sedan 2013 basat över Ikea of Sweden, möbeljättens sortimentsbolag.



”Jag var assistent till honom under tre år och fick förmånen att lära mig av honom. Vi träffas ibland. Det blir ett fåtal träffar varje år där man får ett par goda råd. Han är en man i respektfull ålder och inte lika aktiv som rådgivare som han har varit tidigare”, säger Jesper Brodin och blickar framåt.



”Jag har mycket tankar kring hur vi tar Ikea in i nästa fas. Den strategin som vi la för ett par år sedan är allt mer relevant för oss. Det här är en stor ära, det var självklart att tacka ja”.