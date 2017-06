Här är de hetaste bolagen just nu – som alla vill jobba på

Den som idag befinner sig mitt i karriären kommer att byta arbetsplats fler gånger under sitt arbetsliv än någon annan generation tidigare gjort. Karriärplanering och nätverkande ses därför som allt viktigare, men blir också allt mer komplext.

LinkedIn har listat de hetaste företagen i USA och kan med fördel användas som en genväg i karriärplaneringen. Bolagen på listan har nämligen en sak gemensamt - de vet hur man attraherar talang, skriver Business Insider.

Här är de 10 mest eftertraktade arbetsplatserna:

Alphabet

Antal anställda världen över: 72,000

Teknikboklaget är mest känt för sin största verksamhet – Google. Det är dock inte den omtalade Google-kulturen som lockar mest – utan möjligheten att få tackla de stora problemen här i världen.

Amazon

Antal anställda världen över: 341,000

Företaget har under de senaste 12 månaderna visat på ett stort mått av innovation. De genomförde sina första drönar-leverans och tog hem tre Oscars. Med en uttalad plan att tillsätta 100,000 nya heltidsanställningar i US under de närmaste 18 månaderna är det inte underligt att intresset för bolaget är massivt.

Facebook

Antal anställda världen över: 17,000

Användarbasen utklassar såväl Snapchat som Twitter och består av 1,9 miljarder aktiva användare var månad. Den som arbetar på bolaget har således oändliga möjligheter att experimentera på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.

Salesforce

Antal anställda världen över: 25,000

När det molnbaserade mjukvarubolaet skulle designa sitt huvudkontor i San Francisco var det Buddhistmunkar som konsulterade i designfrågan. Under året investerade bolaget $3 miljoner för att täppa till alla lönegap.

Uber

Antal anställda världen över: 12,000

Att Uber under den senaste tiden figurerat i pressen på ett högst ofördelaktigt sätt tycks inte ha påverkat intresset för att arbeta på enhörningen. På LinkedIns lista har företaget tvärt om tagit ett steg uppåt sedan föregående år, och antalet ansökningar forsätter att öka.

Tesla

Antal anställda världen över: 30,000

Biltillverkaren gick nyligen om nåde GM och Ford och tog därmed över tronen som USAs största biltillverkare. Men Tesla är inte längre bara en biltillverkare. Elon Musk kallade efter förvärvet av SolarCity bolaget för ”världens ända integrerade hållbara energiföretag”.

Apple

Antal anställda världen över: 110,000

Snart står elektronikbolagets nya huvudkontor Apple Park färdigt. Det har kallats för ”Spaceship Campus” och ska återspegla Apples minimalistiska designfilosofi in i minsta detalj. Liksom huvudkontoret är planerna för framtiden minst sagt stora. ”Målet är att dubbla storleket på vår serviceverksamhet de kommande fyra åren”, har Apples VD Tim Cook tidigare sagt.

Time Warner

Antal anställda världen över: 25,000

Företaget äger bland annat Warner Bros. och HBO, och är nu under processen att köpas upp av AT&T. Underhållning är allt på detta bolag och de anställda får möjlighet att hålla sig uppdaterade på de senaste filmreleaserna med kontinuerliga filmvisningar på kontoret.

The Walt Disney Company

Antal anställda världen över: 195,000

De äger inte bara världens gladaste plats – Disneyland – utan även ESPN, Marvel och Pixar. Med denna mängd kreativ talang samlad under ett och samma tak är attraktionskraften för den arbetssökande med en kreativ ådra givetvis stor.

Comcast NBCUniversal

Antal anställda världen över: 160,000

Enligt ryktena planerar medieproducenten att utmana Netflix, vilket de med sina 25 miljoner internetkunder möjligen skulle kunna lyckas med. Till och med slutet av 2017 har företaget sagt att de ska anställa ytterligare 10,000 personer.