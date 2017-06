Du förlorar 310 000 kronor för varje år du inte investerar - enligt Wall Street-proffset

"Om en person väntar med att investera... kommer den framtida konsekvensen bli att man tjänar omkring 850 kr mindre per dag.Anledningen till det är just att man missar den långsiktiga möjligheten som ränta-på-ränta ger."



Det säger Wall Street-veteranen Sallie Krawcheck, som tidigare arbetat som vd och finanschef på Merrill Lynch Wealth Management respektive Citigroup.



Om du förlorar 850 kronor per dag på att investera blir 310 250 kronor per år.



Ränta-på-ränta är exakt vad det låter som. Du har pengar på ett bankkonto som du får ränta på. Räntan sätts in på samma bankkonto och nästa år för du ränta på den initiala investeringen - men även på förra årets ränta.



"Jag kommer aldrig glömma när min ex-make sa till min bror att strunta i att investera så länge som han var i 20-årsåldern. Han skulle ändå tjäna så mycket pengar senare att det inte skulle spela någon roll. Nej, nej, nej. Ränta-på-ränta-effekten är något som vi intuitivt inte förstår, men som är väldigt kraftfullt."

Många är rädda för att börsen ska gå ner. Men Krawcheck påpekar att detta är en del av spelet.

"Vet ni vad? Om marknaden går ned och man investerar kontinuerligt så kommer den genomsnittliga inköpskursen bli billig."

Det viktigaste är att man väljer att investera, enligt Krawcheck. På lång sikt blir det en god affär.