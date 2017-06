Nu ska svenske kärnfysikern ta världens första godkända preventiv-app till USA

Natural Cycles är ett nytt, kliniskt testat alternativ till preventivmedel såsom p-piller, hormonspiral och kondom.



Svenske kärnfysikern Elina Berglund är bakom appen, som är den första preventiv-appen i världen med att godkännas som preventivmedel.



Och nu efter godkännandet har affären tagit fart.



”2016 var vi lite i stiltje på grund av det här med klassificeringen hos läkemedelsverket. Under året omsatte vi 18 miljoner kronor. Det har vi redan passerat i år. Fram tills nu har Sverige dominerat men nu har Storbritannien gått förbi mätt i antalet betalande kunder” säger Elina Berglund till Breakit.



Appen fungerar genom att kvinnor tar temperaturen under tungan varje morgon samt för in den avmätta temperaturen i appen. En unikt framtagen algoritm avgör sedan om du är fertil den dagen, vilket gör att du vet om du riskerar att bli gravid vid oskyddat samlag.



Nu vill Elina Berglund och Natural Cycles satsa på USA – en potentiellt enorm marknad.



”Nu har vi certifiering för Europa så vi fokuserar på Storbritannien. Vi har fördelen att vara först på marknaden så nu handlar det om att ta så stor del av marknaden som möjligt. Men vi kommer också jobba på att bli godkända av FDA i USA, vilket innebär att vi kommer kunna växa där kommande år” säger Elina Berlund till Breakit och tillägger att det kommer krävas mer kapital för att kunna ta sig in på en så pass stor marknad.



Natural Cycles har över 150 000 användare i 161 länder och en klinisk studie har bevisat att appen är lika effektiv som p-piller.