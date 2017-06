Så blev 26-åringen som hoppade av gymnasiet en av världens yngsta miljardärer

5 miljoner dollar är dock bara en spott i Atlanten jämfört med att Stripe så sent som i november reste 150 miljoner dollar av CapitalG och General Catalyst.



Det gjorde inte bara att bolaget värderades till 9,2 miljarder dollar, utan att John petade ned Snapchat-grundaren Evan Spiegel från tronen som världens yngste dollarmiljardär som tjänat ihop sin egen förmögenhet.



De stora pengarna kommer ifrån att Stripe tar ut en avgift på varje transaktion.



Stripes värdering på 9,2 miljarder dollar kom heller inte som någon total överraskning med tanke på att bolaget redan sommaren 2015 värderades till 5 miljarder dollar – då Visa ihop med en rad andra aktörer gick in med 100 miljoner dollar.



Affärsidén till Stripe föddes under en semester till Sydafrika då John fortfarande studerade fysik vid Harvard.



John och hans bror ansåg att problemet med att skapa vettiga transaktionslösningar för webben inte hade att göra med transaktionerna i sig, utan själva kodandet.



En av de tidiga investerarna var ingen mindre än medgrundaren av Paypal – Peter Thiel – som tillsammans med bland annat Elon Musk och Sequioa Capital gick in med den ganska blygsamma summan 2 miljoner dollar.



Investeringen gav uppenbarligen mersmak – hösten 2014 ledde Peter Thiel en investerarrunda på 80 miljoner dollar via Founders Fund tillsammans med riskkapitalfirmor som Khosla, Allen & Co och just Sequoia Capital.



Genom tillskottet hade Stripe fått in totalt 130 miljoner dollar vid den tidpunkten.



Under Fortune Brainstorm i somras berättade bröderna att de var lite osäkra på hur Peter Thiel egentligen skulle ta emot affärsidén med tanke på att den skulle få hans egen baby, Paypal, att se ”ful ut”, men det framgick tydligt att han lade stoltheten åt sidan och gick igång på alla cylindrar.



Mycket vatten har hunnit rinna under broarna sedan dess. John Collison är idag vd för ett bolag med drygt 700 personer där man processar miljarder dollar i transaktioner på 25 olika marknader, medan Patrick är koncernchef.



John uppger att när han och hans bror byggde webb- och mobilappar var inte det största problemet de finansiella transaktionerna i sig, utan snarare avsaknaden av vettiga betallösningar som kunde förvandla produkterna till business.



”Vi gjorde kanske ingen särskilt avancerad approach när det gäller beräkningar av marknaden, men vi kände massa entreprenörer som upplevde exakt samma sak som oss”.



I augusti 2014 passerade Stripe en viktig milstolpe då det stod klart att tjänsten ansluts till Apple Pay.



I en Forbes-artikel från januari förra året beskrivs John Collison som en okonventionell miljardär, som inte ens har eget skrivbord på Stripe-kontoret och kånkar runt på en ryggsäck av märket North Face.



Allt har inte varit guld och gröna skogar trots att pengarna öser in.



Under senare år har Stripe skapat köpknappar för bolag som mikrobloggtjänsten Twitter, där tanken var att låta användare köpa produkter av tredjepartsleverantörer mitt inne i en tweet. Mottagandet blev dock ljummet hos konsumenterna, och Twitter såg ingen annat väl än att precis som Facebook ”döda" sin köpknapp.



Forbes kan också konstatera att Stripe har tuffa konkurrenter, som Paypal-ägda Braintree och snabbväxande europeiska betalbolaget Ayden.



Men med tanke på att endast några få procent av all handel fortfarande sker online tyder det mesta på att bröderna kan få jobba relativt ostört mot sin vision om att Stripe ska bli en fundamental plattform för nästa steg av handelns utveckling.