Nu sänker Amazon äntligen priset på en av sina populäraste produkter

Amazon har sänkt priset på högtalaren Echo, med den inbyggda digitala assistenten Alexa, till 149,99 dollar. Tidigare var priset 179,99 dollar, enligt The Fly.



Prissänkningen kommer efter att det nyligen rapporterats i media att Amazon planerar en ny variant av Echo med inbyggd skärm. E-handelsjätten visade nyligen också upp Echo Look, som är en smart högtalare med inbyggd kamera.



Amazons senaste tillskott uppges kunna hjälpa till att expandera och förbättra Echos kapacitet på flera områden, inklusive videochattar och shopping på nätet. Kapacitetsutbyggnaden förväntas också bidra till att göra teknikprylen ett måste i hemmet.



Amazon har sedan introduktionen av Echo sålt 8 miljoner enheter bara i USA, konstaterade Consumer Intelligence Research Partners i januari.



Samtliga av de tre populäraste produkterna på Amazon just nu innefattar digitala assistenten Alexa; en fjärrkontroll, Echo Dot samt Amazon Echo.