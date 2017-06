Sveriges vassaste marknadsförare är från Kanada, och hon älskar vår jobbkultur – ”Jag får gå runt i fluffiga tofflor på kontoret”

Montreal-födda Vanessa Meyer flyttade till Sverige för kärleken och ”gratis utbildning”, men det är framförallt kontorskulturen som har fått henne att stanna:



”Jag får gå runt i fluffiga tofflor på kontoret. Jämfört med techbolag i USA och Kanada är det som en annan värld”.



Ledig klädstil på kontoret, ständig jakt på konsensus och inte så tydliga hierarkier.



Det är bara några av de erfarenheter growth-hacker-experten och digitala marknadsföraren Vanessa Meyer har från arbetsklimatet i Sverige sedan hon lämnade jobbet på Vantrix i Kanada 2007 – ett bolag som optimerar medieprocesser för innehålls- och tjänsteleverantörer.



På Vantrix rådde tydliga hierarkier; chefens ord var lag och de hade såpass vattentäta skott mellan grupperna att man exempelvis låste dörren in till ingenjörerna.



Dessutom fanns tydliga klädkoder med krav på slips, kavaj och blus.



”Den rigida inställningen i Kanada kommer från vårt franska arv, med en formell ton där man adresserar människor med Madame, Monsieur eller Mademoiselle och klär sig mer strikt. Jag trivs inte bra med att behöva klä mig i knytblus eller dress, utan vill bli värderad utifrån min prestation”, säger Vanessa Meyer.



Sverige-resan började med att hon under en kandidatutbildning tillbringade ett år i Singapore och sprang på sin blivande make. Då Vanessa Meyer återvände till Kanada pushade hennes syster (som är advokat) för att hon skulle söka till Ivy League-universitetet Yale.



Problemet är bara att det kan kosta uppemot 200 000 dollar i inträdes- och terminsavgifter för en MBA-examen, enligt Vanessa Meyer. Då pojkvännen berättade att Handelshögskolan i Stockholm inte tar ut några avgifter trodde hon att Sverige var för bra för att vara sant.



”Jag har aldrig sett mina föräldrar ’sparka ut mig från hemmet’ så snabbt som när de såg möjligheten för mig att få en gedigen utbildning i Sverige."



Vanessa Meyer läste två masters vid internationella programmet vid Handels i Stockholm – en i internationell ekonomi och en i marknadsföring. Då hon kom ut på svenska arbetsmarknaden 2012 började hon jobba som marknadsförare åt superentreprenören Hjalmar Winbladhs hypade skapelse – lojalitetsappen Wrapp.



Snart märkte hon två saker som skilde sig väsentligt från techscenen i Kanada och USA.



Det ena var att professorerna på Handels hade fokuserat mer på marknadsföringsstrategier inom B2B än B2C, vilket också verkade genomsyra det svenska näringslivet. Här såg Vanessa Meyer en personlig konkurrensfördel genom hennes erfarenhet av att tänka på mjukvara som en tjänst (Software as a service).



Så när Wrapp skulle etablera sig utanför Norden fick hon snart i uppdrag att åka till USA och närma sig jättar som Victoria´s Secret, American Apparel, Gap och Sephora.



Den andra saken som slog henne var den lediga, nästan lite nonchalanta, klädstilen på svenska kontor.



Då vi talas vid berättar hon att hon sitter med fluffiga tofflor på en uppblåsbar säng, och menar att det techbolag hon jobbar för just nu – e-handelssökmotorn Loop54 – är som natt och dag jämfört med hur det var i USA och Kanada.



”Känner man sig ledig och fri på jobbet och fötterna dessutom är lyckliga är jag övertygad om att man blir mer produktiv”, säger Vanessa Meyer.



Hennes resonemang lyder att rigid styrning och avancerade klädkoder tar tankekraft från det arbete som verkligen måste utföras.



Stilexperten Camilla Thulin är dock inte lika övertygad om att en ledig klädstil med gosiga tofflor och annat är rätt väg att gå.



”Det har gått lite för långt i Sverige med myskostymer på jobbet. Människor mår bra av att rycka upp sig” säger hon.



Hon tycker dock att det är helt ok att göra som när hennes bror jobbade som penningmäklare – och satt i t-shirts och mysbyxor för att därefter ”rigga om” till oklanderlig kostym då kunderna kom på besök.



Camilla Thulin kan också konstatera att kvinnor i USA och Kanada förväntas ha nylonstrumpor på sig på kontoret även när det är 35 grader varmt.



”Att behöva vara instängd i en ’påse’ som kokar kan såklart ge en del oönskade effekter som svampinfektioner och annat."



DN:s folkvettsexpert, Magdalena Ribbing, tycker att fluffiga tofflor är absurt och menar att det hör till hemmet och inte en arbetsplats.



”Du måste skilja på fritid och arbete. Du har ju inte pyjamas på jobbet, utan det handlar om att ”klä på sig” för att gå dit."



Shorts och flip-flops kan dock vara ok på sommaren så länge chefen har det, eller om man arbetar med något där man är så gott som osynlig, enligt Magdalena Ribbing.



Men så fort man har ett jobb där man träffar kollegor och kunder avråder hon å det bestämdaste från ”hemmaklädsel”.



Vanessa Meyers erfarenhet av den svenska kontorsmiljön handlar dock inte bara om lediga klädkoder, utan hon har också märkt att svenskarna har en annan inställning till arbetstider.



Hon har exempelvis på nära håll fått se hur landsmän nästan har gått i taket över att svenskarna ”alltid befinner sig på semester" när man behöver dem som allra bäst, eller att man möts av ovilja gällande saker som måste ske utanför ordinarie arbetstid.



”Skedde det något problem för en större Wrapp-kund i USA så lade det amerikanska teamet instinktivt allt arbete åt sidan för att lösa situationen oavsett när på dygnet. Det fanns också en inställning att ta på sig fel – till och med sådana man själv inte ens hade orsakat.”



Hon tycker också att tech-världen i Sverige och Nordamerika skiljer sig åt i det att man i det sistnämnda fallet inte ser några problem med beslut som kommer som en blixt från en klar himmel, medan svenskarna kräver mer konsensus – en modell som trots allt har sina fördelar, enligt Meyer.



”Det tar visserligen längre tid att komma igång, men när svenskarna väl gör det råder ofta entusiasm bland de inblandade."