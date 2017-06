Skandalbrevet från svenske vd:n – som har fått anställda på lågpriskedjan att helt gå i taket

”Jag protesterar. Jag totalvänder mig mot allt förskönande som skrivits om jämställdhet och feminism. Finns inget ämne som är så kärnvapenladdat”.



Det skrev Dollarstore-grundaren Peter Ahlberg i sitt nyhetsbrev till alla anställda strax för påsk.



Till en början ser brevet ut som helt vanlig företagsinformation med besked om nysatsningar och nya chefer. I sista stycket ändrar brevet plötsligt karaktär, och Peter Ahlberg går till frontalattack mot feminism och jämställdhet. Det rapporterar ETC.



”Nåde den arme man som smiter från disken och slingrar sig från matlagning. Omedelbar dödsdom väntar.”



Grundaren går även till attack mot regeringen, partiet Feministiskt Initiativ, och kommunister – de är exempel på ”sämsta tänkbara bödlar mot de män som inte köper jämställdhet”, skriver Ahlberg.



Peter Ahlberg avslutar nyhetsbrevet med att han gärna blir kallad för ”mansgris” samt att ”hen” är det värsta epitet han vet, för att därefter önska medarbetarna en trevlig helg.



Reaktionen har inte låtit vänta på sig; flera Dollar-anställda har gått i taket, men vill vara anonyma.



Då ETC konfronterar vd:n vill han inte låta sig intervjuas, men på frågan om varför han skrev som han gjorde svarar han "varför inte" via mejl.



När Peter Ahlberg blir utfrågad kring formuleringen ”dödsdom väntar den man som smiter från städning och matlagning” blir svaret:

”Jag är dålig på att skämta. Borde skrivit; smisk från Schyman väntar."



Peter Ahlberg beskrivs ofta som en rebell som går sin egen väg. Förutom den fällande misshandelsdomen, där han slapp fängelse för att han tidigare var ostraffad, har han ”erbjudit” personer som har ertappats med att snatta i butiken att gå runt med en skylt en dag med texten: ”Jag är en tjuv. Jag snattade från Dollarstore”.



På så sätt har snattarna sluppit polisanmälan och Dollarstores ”administrationsavgift” på 1 500 kronor. Tunga jurister hävdar dock att metoden är olaglig.



Förutom alla kontroverser så har han fått fler flera priser för sitt entreprenörskap, däribland ”Årets Grundare” vid en entreprenörsgala i Umeå ordnad av Founders Alliance år 2012. Under samma gala utsågs Dollarstore också till ”Årets Entreprenörsföretag”.



Dollarstores koncept är enklast möjliga – att sälja varor som tvål, tvättmedel och heminredning till låga priser. Den första Dollarstore-butiken öppnade utanför Örnsköldsvik 1999. Idag är kedjan uppe i 53 butiker, med en total omsättning på drygt 1 miljard kronor.