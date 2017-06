Den här danska startupen ska rädda 100 000 liv per år – genom att lösa det mest grundläggande problemet med mediciner

Det finns ett problem med medicinering. Patienter tar inte den som de borde – 50 procent av läkemedlen mot kroniska sjukdomar tas inte enligt läkarens föreskrifter, enligt WHO. Människor med andra typer av sjukdomar tar bara cirka hälften av den utskrivna dosen.



Problemet kallas för non-adherence och kostar både liv och ekonomiska resurser – det orsakar kring 125 000 dödsfall per år och kostnaderna uppgår till 2,3 procent av BNP, bara i USA.



Och allt beror på den mänskliga faktorn.



”Det är verkligen förbluffande och en av vår tids största paradoxer. Vi spenderar stora summor på forskning och utveckling för att skapa de mest effektiva och säkra läkemedlen. Men vi har fortfarande inte hittat en metod för att få folk att ta medicinen i verkliga livet. Människor är per definition irrationella och misstagsbenägna. Du kan inte förvänta dig att göra precis som de blivit instruerade, och det är därför så många resurser och liv går till spillo” säger läkaren Jonas Nilsen, medgrundare av danska startupen Practio.



Practio satsar just nu på att tackla problemet med non-adherence där det förekommer som mest: förebyggande läkemedel.



”Studier visar att folk är ännu mindre benägna att ta läkemedel när det är förebyggande. Det ser vi tydligt med p-piller i Danmark. Kvinnor som får p-piller utskrivet blir gravida 30 procent fler gånger än vad som är teoretiskt möjligt enligt alla studier bakom utvecklingen av läkemedlet.”



Practio ska lösa det här grundläggande problemet på två fronter; stöd och tillgång, förklarar Jonas Nilsen.



”Vår app är ett stödverktyg. Användaren får påminnelser och instruktioner på vad hon ska göra när hon glömmer att ta läkemedlet. Vår app ger också insikter i hur p-piller fungerar – användaren är därmed bättre informerad och mindre benägen att avvika från läkarens instruktioner.”



Samtidigt ska Practio jobba med att öka tillgången till livräddande läkemdele baserat på automatisering. En enda läkare ska få möjlighet att skriva ut läkemedel till flera 100 000 patienter som sedan får det hemskickat från apoteken, berättar Jonas Nilsen.



Practios lösning kan appliceras på all typ av medicinering, inte bara p-piller.



”Vi börjar med p-piller, men det finns väldigt likartade utmaningar för patienter som tar mediciner för att reglera blodtryck och kolesterolvärden. Vi kan rädda liv och resurser inom sjukvården.”



Men Jonas Nilsen vill göra avtryck även utanför sjukvården i Norden.



”P-piller räddar redan över 270 000 kvinnor från att dö i samband barnafödsel. Genom att med hjälp av tekniska lösningar bättra på tillgången kan vi rädda över 100 000 liv” säger han.



Practio har växt till en omsättning på 3 miljoner euro och 17 anställda på två år.