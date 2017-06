Här är IKEA:s fantastiska respons – på bolaget som försöker tjäna pengar på att kopiera deras populäraste produkt

Oavsett vad du handlar på IKEA är det här produkten som du antagligen nästan alltid köper.



IKEA:s klassiska stora blå påse FRAKTA kostar 5 kronor, och är en lika självklar del av möbelkedjans varumärke som insexnyckeln och köttbullar – samt en nästan lika vanlig syn i svenska tvättstugor som tvättmaskiner.



Nu har franska lyxmärket Balenciaga försökt rida på IKEA-vågen och lanserat en väska som är påfallande lik FRAKTA-påsen. Den stora skillnaden? Kopian är ungefär 18 800 kronor dyrare, skriver INC och Business Insider Nordic med flera.



IKEA:s reklambyrå Acne kokade snabbt ihop en humoristisk respons, som samtidigt påminner om varför originalet är så populärt – en bild på påsen med rubriken ”originalet” kombineras med sex sätt att urskilja FRAKTA från kopian.

You know the original, you know the #ikeaFRAKTA bag. Our response to @Balenciaga is #pickoftheday at @creativitymag https://t.co/Cz13XLfspN pic.twitter.com/WKlAACkfD7