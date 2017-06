Nu är Trumps nästa förbud på gång – och Sverige är högst på listan

Donald Trump funderar nu på att införa laptopförbud på flighter till och från USA även för länder i Europa. Nu vill USA tvinga ut sin rädsla till resten av världen, och Sverige ligger i topp på den planerade förbudslistan.



Förbudet som redan gäller för länder i Mellanöstern ska alltså även börja omfatta länder i Europa. Det innebär att du inte kommer få ta med dig din bärbara dator in i kabinen. Den måste checkas in med resten av ditt baggage.



Det kommer garanterat göra livet svårt för alla affärsresande som behöver laptopen för att kunna jobba på flygresan.



Det tycks som att vad Trump vill åstadkomma med förbudet är att straffa de länder som tagit in vad han anser vara för många flyktingar.

"De tog in för många och nu har de problem de aldrig trodde var möjliga" säger Trump i en kommentar kring Sveriges flyktingpolitik.



