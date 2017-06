Här är 13 saker som framgångsrika människor gör varje dag

Författaren Thomas C. Corley spenderade fem år på att studera miljonärer som tjänar ihop sin egen förmögenhet, och deras dagliga vanor.



”De dagliga vanorna styr hur framgångsrik eller misslyckad du kommer bli i livet” skriver han och tillägger att alla vanor kan ändras.



Här är några dagliga vanor bland världens dollarmiljonärer som byggt sin egen förmögenhet, listade av Business Insider.



De läser

88 procent av rika lägger minst 30 minuter per dag på läsa, för att lära sig något nytt eller förbättra sig själva.



De tränar

76 procent av miljonärerna Corley studerade tränade minst 30 minuter per dag.



De socialiserar med andra framgångsrika

”Du är bara så framgångsrik som dem du regelbundet umgås med.”



De går upp tidigt

Kring 50 procent av miljonärerna i studien går upp minst tre timmar innan arbetsdagen börjar.



De bygger flera inkomstkällor

65 av miljonärerna procent hade tre sätt att tjäna pengar på, 45 procent hade fyra sätt medan 29 procent hade fem eller fler sätt. De vanligaste extra inkomstkällorna var uthyrning av bostad, investeringar i aktiemarknaden eller att vara delägare i en sidoverksamhet.



De har mentorer

”Framgångsrika mentorer gör mer än att helt enkelt påverka ditt liv på ett positivt sätt… de bidrar aktivt och regelbundet till din framgång genom att lära dig vad du ska göra och inte göra.”



De är positiva

En positiv syn på saker och ting var en grundläggande aspekt av miljonärernas framgång, enligt studien.



De följer inte flocken

”Skilj dig från flocken, skapa en egen flock och få andra att ansluta sig till den.”



De hjälper andra

Att hjälpa andra nå sina mål kommer också hjälpa dig att nå framgång är Corleys slutsats.



De lägger 15-30 minuter på att bara tänka

”De rika tenderar att tänka i enskildhet på morgonen, under minst 15 minuter.”



De vill ha feedback

Feedback ger dig den information du behöver för att lyckas med vilken verksamhet som helst, enligt Corley.



De frågar efter det de vill ha

”Framgångsrika överkommer rädslan för att bli nobbade och gör det till en daglig vana att fråga alla de kan om hjälp.”

De tar genomtänkta risker

De framgångsrika förstår att framgång har sitt pris – 27 procent av miljonärerna i studien hade misslyckats och var tvungna att börja om på nytt – så de tar genomtänkta risker.