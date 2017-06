Han är den okände svensken bakom 10 000-timmarsregeln – här förklarar han varför den inte stämmer

Den svenske psykologiprofessorn K. Anders Ericsson har nått 70-strecket men fortsätter vara besatt av frågan: Hur blir man bäst på något?



Ericsson – som även kallats ”en av världens smartaste svenskar” – har mött, och mätt, tusentals mästare för att förstå de metoder och tankemönster som tagit dem till toppen.



Det var en studie om framstående fiolstudenters träningsrutiner på Väst-Berlins musikakademi på 80-talet som gjorde honom känd inom forskningsvärlden. Samma studie användes senare av stjärnförfattaren Malcolm Gladwell som grund i boken Outliers för att beskriva den omsusade 10 000-timmarsregeln – det antal timmar av handledd övning som gjorde Bill Gates eller The Beatles till världsbäst.



Men Ericsson själv menar att det inte går att generalisera antalet övningstimmar som behövs.



“Det verkar konstigt att tro att det skulle finnas något magiskt antal timmar. 10 000 fungerar i någon mån för vissa idrottsgrenar. Men däremot krävdes det bara fem- till åttahundra timmar för att bli världsmästare i skydiving”, säger Ericsson när vi ses i en pittoresk bokhandel i Gamla Stan, Stockholm.



Trots att antalet timmar som krävs för att bli bra på något skiljer sig åt, är principerna för inlärning desamma oavsett om det handlar om skydiving, origami eller att spela fiol. Principer som förklaras i Ericssons (och kollegan Robert Pools) nya bok Peak: Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt, vars lansering har tagit svensken till ett besök i hemstaden.



Peak:s centrala budskap är att naturlig talang inte räknas lika mycket som träning, träning och åter träning.



“Om det funnits genvägar, så hade vi nog hittat dem. Jag har pratat med många som anses vara världsbäst, och det intressanta är att jag inte har träffat någon som tror att de hade talang. Nästan alla som är på toppnivå fortsätter att känna att de är på väg att bli ännu bättre [genom träning]”, säger Ericsson med en amerikaniserad svenska som avslöjar att han under årtionden varit bosatt och verksam i USA.



Även om Mozarts och Bill Gates försprång kom från att ha haft gyllene förutsättningar i barndomen, så menar Ericsson att alla kan bli mästare om de bestämmer sig och tar till rätt träningsmetoder.



Det är något som Ericsson ser som den stora kontributionen av all hans forskning – att få fler att tro på sina förmågor att bli bättre.



”Det är lätt för människor att säga att de saknar talang. Men det är inte belägg för att man inte skulle kunna göra det – om man har motivationen att göra den sortens träning som krävs.”



Fyra viktiga saker att ta i hänsyn för att bli riktigt bra på något, enligt K Anders Ericsson.



1. Träna på rätt sätt, med handledare

Den vanligaste missuppfattningen enligt Ericsson är att en stor mängd övning automatiskt leder till nya färdigheter. En läkare som jobbat på “autopilot” i 30 år är inte mycket duktigare än en nyutexaminerad som praktiserat i tre år.



“Om man ska bli bättre, så måste man förändra någonting, och då krävs det en stor investering i tid. Den förändringen sker inte automatiskt. Det sker genom att man identifierar vad man vill förändra.”



I syfte att förklara det effektivaste sättet att träna, myntade Ericsson på 90-talet begreppet deliberate practice, eller handledd övning. Det är inriktat på att konstant tänja komfortzonen, och uppnå ett specifikt mål genom att ta efter det allra bästa kunnandet med hjälp av en handledare.



2. Feedback från en duktig lärare

Rätt sorts träning är nära förknippat med att konstant jobba med feedback och lära sig av misstag. En erfaren handledare är en viktig ingrediens för att du ska bygga en bra grund från början.



“Du måste ha en utomstående lärare som är säker på att grunden läggs korrekt. Problemet till exempel med idrottsmän är inte att de behöver lära nytt, utan lära om dåliga vanor."



“Om man verkligen vill ha en positiv förändring, så är det väldigt viktigt att ha den här feedback-loopen. Det är ofta folk försöker undvika det där, för att det är obekvämt att få reda på att man inte är så bra som man tror," säger Ericsson.

Ericsson berättar om en situation från sin egen ungdom då feedbacken hjälpte honom. Han var flygspecialist i JAS-programmet på 70-talet, och hade problem med att hantera landningstekniken. Men när instruktören gav honom rådet att fokusera på horisonten – ”föreställ dig att du är i en hiss och åker ned" – blev det lättare.



“Om man tittade på horisonten kunde man istället känna hur man sakta sänktes några centimeter, istället för hundratals meter, då man flög i extremt hög hastighet,” säger Ericsson.



Det blir även möjligt att träna genom att ge sig själv feedback, när man byggt en robust kunskapsbas. Men alla som övar hårt kommer någon gång att stöta på trösklar som känns omöjliga att komma över.



3. Ge inte upp när du fastnar

I Peak beskrivs ett experiment kring korttidsminnet som Ericsson gjorde tillsammans med en elev, Steve Faloon, i början av 90-talet. Ericsson räknade upp slumpmässiga siffror med en sekunds intervaller, och Faloons uppgift var att därefter repetera dem i rätt ordning.



Efter att ha kört fast vid nio siffror i flera veckor, kom genombrottet till slut.



Med hjälp av Ericssons coachning hade Faloon lyckats lista ut en vinnande metod: att dela in siffrorna i grupper av tre eller fyra, och låta dem representera olika platser. Med den metoden kunde han snabbt lagra siffrorna i långtidsminnet i realtid, för att sedan återvinna dem flera minuter senare.

Det här är bara ett av många exempel i Peak på hjärnans otroliga förmåga att lösa komplexa problem – genom att bryta ner dem till mindre och mer hanterbara delar.



Efter bara 200 timmars övning lyckades Faloon till slut memorera 82 siffror – ett överlägset världsrekord.

Ericsson och Faloons experiment visade omvärlden att något sådant överhuvudtaget är möjligt, om man använder rätt metod och nöter in den. Idag ligger världsrekordet på över 500 siffror.



4. Vila upp dig ordentligt och strukturera din träning

Ett viktigt fynd i Ericssons forskning är att de rätta rutinerna lägger grunden för den bästa träningen. De bästa fiolspelarna i Berlin-studien var inte de som hade tränat i flest antal timmar, utan de som lyckades fokusera bäst under övningstimmarna. Det visade sig vara samma individer som prioriterade återhämtning och vila.

“Då kan man fokusera på: vad vill jag åstadkomma under den här timmen. Många andra studenter har ingen egen struktur för hur de tänker använda träningstiden, utan bara hoppas att kunskapen fastnar,” säger Ericsson.



“De [allra bästa jag träffat] har startat med 15-20 minuters övning per dag, för att bygga upp koncentrationen. Den typen av vanor är viktiga. Musiker väljer de första två-tre timmarna av dagen, för då är koncentrationen på sin topp. Och de sover väldigt bra. Det finns väldigt få som har insett detta och utvecklat de här vanorna. Bra vanor innebär att du aldrig behöver fundera på vad som kommer hända under dagen.”