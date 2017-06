Sveriges yngste miljardär har blivit techinvesterare — miljonregn över heta VR-bolaget

Sveriges yngsta miljardär, H&M-arvingen Tom Persson, har nu äntrat den svenska techsektorn med en satsning i VR-bolaget Warpin. Det har Di Digital avslöjat.

Persson går i storebrodern fotstpår: H&M-vd Karl-Johan Persson har privat innehav i många techbolag, inklusive Fyndiq och Kivra.

Warpin tillämpar VR-teknologi inom marknadsföring och reklam. Bland företagets kunder finns bland annat H&M. En investering i bolaget bekräftas av Warpins vd Caroline Roth.

”Vi har tagit in kapital. Det jag kan säga är att det är mellan 10 och 15 miljoner kronor", säger Roth till Di Digital.

Perssons kapitalinsats ska ha förts in via hans helägda bolag Comade Sthlm. Även DIG Investment, som enligt Di Digital finansieras av H&M-familjen, är delägare i Warpin. H&M har för övrigt via sin stiftelse investerat i flera bolag med koppling till textilindustrin, såsom Sellpy, Ivyrevel och

