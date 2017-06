Åttonde Fast and the Furious-filmen slog just Star Wars världsrekord

Fate of the Furious, som är den åttonde filmen i Fast and the Furious-serien, sopar banan med övriga filmer på biograferna. Under den globala öppningshelgen drog filmen in 532,5 miljoner dollar vilket är ett nytt rekord.

Den tidigare rekordfilmen var Star Wars: The Force Awakens som stod för 528,9 miljoner dollar i globala intäkter under sin premiärhelg.



Det var framför allt internationellt, inte minst i Kina, som filmen gick starkt. Bara under premiärdagen drog filmen in rekordhöga 63,9 miljoner dollar i Kina och när helgen var över summerades det till 190 miljoner dollar.



I Nordamerika uppgick biljettförsäljningen till 100,2 miljoner dollar, vilket var lägre än de 110 miljoner dollar som väntades. Det kan också jämföras med föregångaren Furious 7 som drog in hela 147,1 miljoner dollar i Nordamerika när den hade premiär.



Furious 8 är producerad av Universal Studios som ingår i Comcast-ägda NBCUniversal. Budgeten för filmen sägs ha legat kring 250 miljoner dollar.