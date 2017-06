Hans enkla men geniala idé förändrade investeringsvärlden - för all framtid

Samma år som oljekrisen fick världsekonomin på fall och Watergate-skandalen briserade i USA lades grunden för något som skulle visa sig få betydligt mer långtgående konsekvenser för investeringar. 1974 grundades fondbolaget Vanguard Group som två år senare lanserade den första sparprodukten av sitt slag.

Namnet förklarade tydligt vad det handlade om: First Index Investment Trust.

Den banbrytande indexfonden - som med passiv förvaltning följer börsindex - är lika enkel som genial.

För första gången kunde vanligt folk investera på aktiemarknaden med fördelarna av riskspridning som fonder innebär till ordentligt pressade avgifter. I dag finns till och med helt avgiftsfria alternativ.

Bakom innovationen står fondbolagets grundare John C Bogle. Han är i dag 87 år gammal och åtnjuter status som en av världens främsta finanslegendarer.

"En visionär i finansvärlden", som tidigare chefen för amerikanska finansinspektionen Arthur Levitt uttryckt det. Nobelpris-vinnande ekonomen Paul Samuelson har sagt att han rankar indexfonden där uppe bland "uppfinningen av hjulet, alfabetet, tryckpressen och ost och vin".

Investerargurun Warren Buffett ser Bogle som en hjälte som hjälpt miljontals investerare till bättre avkastning.



"Om den person som har gjort mest för amerikanska investerare skulle äras med en staty, skulle valet falla på Jack Bogle", skrev han i sitt senaste brev till andelsägarna i investmentbolaget Berkshire Hathaway.



Det är först på senare år som den stora massan har tagit indexfonder till sitt hjärta. I höstas rapporterade Financial Times att 2 biljoner dollar gått in i indexfonder sedan 2013 - bara på amerikanska marknaden. Under perioden har andelen indexfonder växt från en fjärdedel till en tredjedel av totala innehavet aktiefonder, enligt fondutvärderaren Morningstar.



Även många svenska investerare har blivit frälsta. Totalt sparar vi 314 miljarder kr i indexfonder, enligt den senaste statistiken från Fondbolagens förening. Vi ligger dock efter amerikanerna i bemärkelsen att det bara motsvarar 15 procent av aktiefonderna.



Pionjären Vanguard är alltjämt den största spelaren globalt med 3,9 biljoner dollar i förvaltat kapital. I en intervju med Business Insider förklarar grundaren att det inte var vad han tänkte från början.



"Det var aldrig min plan att bygga en koloss", säger Bogle i en intervju med Business Insider.



"Jag är en småföretagarkille, men råkade ha två briljanta idéer", tillägger han.

Han syftar dels på Vanguards ägarstruktur, som till skillnad från många andra inte har externa aktieägare. Företaget ägs av fonderna, som i sin tur ägs av andelsägarna. Det borgar för låga avgifter för fondspararna.



Det är dock den andra revolutionerande idén som Bogle kommer att bli ihågkommen för.

"Det tog 20 år innan folk började haka på under mitten av 1990-talet, och nu dominerar den fullständigt allt snack i branschen", säger han till Business Insider.



"Det här förändrar investeringar för alltid."