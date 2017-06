Svenske miljardären som träffat Trump: Han sitter inte kvar om 4 år

”Han är en väldigt, väldigt självupptagen person och inte alls särskilt trevlig att ha att göra med. Men han är effektiv”



Så lät det när den svenske fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson uttalade sig om USA:s nye president Donald Trump i svenska medier i höstas.



Sven-Olof Johansson är särskilt Iämpad att uttala sig om Trump som person, då han fick chansen att lära känna USA:s nuvarande president i slutet av 1980-talet, då de gjorde vissa affärer.



I höstas räknade Sven-Olof Johansson med att Donald Trump skulle tona ned sin okonventionella framtoning i presidentskapet, men att så har inte har blivit fallet. Det har skapat en oro hos genomsnittsamerikanen som har banat väg för att man sparar i stället för att konsumera. Något som är direkt farligt för den amerikanska ekonomin, enligt miljardären.



”Det gör att hans okonventionella ledarstil blir kontraproduktiv”.



Sven-Olof Johansson kan dock se en fördel med att Donald Trump har gått hårt åt det politiska etablissemanget i Washington.



”Den politiska överklassen har dominerat Washington länge och det har blivit en karriärväg att profitera sig på skattebetalarnas bekostnad. Så jag har verkligen inget emot att han har utnämnt det politiska etablissemanget till sin största fiende”.



Sven-Olof Johansson tycker att han har haft rätt i det att Donald Trump är duktig på att exekvera, men problemet är bara att presidenten får svårt att genomföra så stora reformpaket som han har tänkt sig.



”Wall Street hoppas på skattesänkningar och verkar ha någon slags tro utan begränsning på det”.



Sven-Olof Johansson är dock ytterst skeptisk till att Donald Trump lyckas få igenom de åtgärder som Wall Street hoppas på.



Detsamma gäller ambitionen om en kraftfull förbättring av infrastrukturen, men också löftena om att få bort den så kallade Dodd Frank-akten – en federal lag Barack Obama införde efter förra finanskrisen för att enklare styra finansiell sektor.



”Det är inte säkert att Donald Trump lyckas få en politisk majoritet bakom mer än delar av sina program”.



Svenske fastighetsmiljardären tycker att det är högst oroväckande att den amerikanska bilförsäljningen har bromsat in, att detaljhandeln inte har någon fart, samt att bolag som leasar ut bilar tydligt har fått se hur kundernas skuldberg växer.



Sven-Olof Johansson räknar kallt med att den amerikanska ekonomin är alldeles för känslig för att genomföra årets 3 planerade räntehöjningar, samt ytterligare 3 under nästa år.



När det gäller USA:s ljumma relationer med Kina ser han ingen anledning att ta det hela på för stort allvar. Dels menar Sven-Olof Johansson att vem som helst inser att den kinesiska ekonomin har ett stort beroende av USA, dels tror han inte att kineserna är så arga – utan att det mest är en mediegrej.



Han tycker att det inreseförbud Donald Trump har försökt att genomföra i omgångar riskerar att ge ett ekonomiskt bakslag, där människor inte känner sig bekväma med att turista i landet längre.



”Det är inte vad den amerikanska ekonomin behöver just nu.”



Sven-Olof Johansson menar Donald Trumps nedsättande syn på kvinnor inte påverkar folk i gemen, utan att vanliga amerikaner har fullt sjå med hur man ska få mat på bordet, betala för skolor och annat.



”Frågor som hans kvinnosyn blir mer en lyxfråga”.



Sven-Olof Johansson ger inte mycket för Donald Trumps planer på att sluta USA mot omvärlden.

Dels för att världens länder redan är sammankopplade med varandra, dels för att presidenten inte kommer att åstadkomma så märkbara effekter som han hoppas på.



”Han vill dra igång kolgruvor igen och dra oljeledningar från Kanada till USA, men det rör sig om enorma investeringar och dessutom är kol inte någon konkurrenskraftig energikälla längre”.



”Jag ser snarare hur riskerna med Corporate Bond-marknaden i USA har vuxit sig allt större i takt med att amerikanska företag väljer att avvakta med produktiva investeringar, då man tycker att läget är för osäkert. Så det är nog snarare de generella riskerna i finansiella sektorn som kan utlösa en lågkonjunktur, mer än något Trump hittar på”.



Han tycker att det ska bli spännande att se hur Donald Trump reagerar när han möter en ”politisk vägg” med tanke på att fastighetsmiljardären är van att få som han vill.



Och Trump kommer inte vilja kandidera för att sitta en andra mandatperiod, spår Sven-Olof Johansson.



”Jag tror att han bara tänker att han ska utföra det han har åtagit sig, samt att han inte är intresserad av att sitta ytterligare en 4-årsperiod”.