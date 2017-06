Börsnotering öppnar upp för jättemarknad

AcuCort har gått in i en emissionsperiod där målet är att ta in kapital som ska stödja avslutandet av utvecklingsfasen och för en uppskalning av produktionen. Totalt vill bolaget ta in 15 miljoner kronor. 2019 planerar man att produkten, en snabblöslig film som läggs på tungan för behandling av akuta allergiska reaktioner, kommer att nå marknaden.

”Parallellt med utvecklingsprogrammet och en produktionsuppskalning är mitt uppdrag att knyta upp kommersiella partners. Det är något som vi börjar med redan nu i höst”, säger vd Mats Lindfors.

Med hjälp av en både affärsmässig och medicinskt kompetent styrelse vill nu AcuCort stå på egna ben. Bolaget är sprunget ur Life Science-utvecklingsbolaget PULS. Dessa är också kvar som största ägare. PULS ska hjälpa fram lovande läkemedelsprojekt som sedan gör en exit, antingen via industriella ägare eller via en notering:

”I vårt fall är beslutet som legat i botten att vi själva ska avsluta utvecklingen och hålla i kommersialiseringen med hjälp av partners. För att göra det behöver vi tillföra mer kapital, då behöver vi öka ägarskaran och noteringen på Aktietorget är den väg vi valt att gå”, säger Mats Lindfors.

Jättemarknad inom synhåll

Marknaden för patienter med allergibesvär är enorm. AcuCort har gjort en snäv bedömning då de riktar sig till patienter med allvarligare symptom. Totalt handlar det då om 3 procent av befolkningen i EU och USA som produkten riktas mot.

Bolagets filmbaserade produkt bygger på en kortisontyp som är väl använd och därigenom testad sedan länge. Det unika är bolagets patenterade film-format där läkemedlet läggs på tungan. Det eliminerar behovet av tabletter – och därigenom av att patienten måste ha tillgång till vatten vid intag. Filmen kan förpackas i en förpackning lika liten som ett visitkort och kan därför alltid finnas med patienten. Dessutom är filmerna lika starka som motsvarande 16 tabletter av den huvudsakliga konkurrentens lösning, samtidigt som läkemedlet går ut i kroppen snabbare.

”Summerat kan man säga att vår lösning är tillgänglig på ett sätt som sedvanliga tabletter inte är”, avslutar Mats Lindfors.

