28-åringen som just gick i pension: Så lyckades jag spara ihop 15 miljoner i världens dyraste stad

New York är en av världens absolut dyraste städer – höga levnadskostnader gör det svårt för många unga karriärister att lägga undan någon större del av inkomsten till sparande.



Så hur lyckades en 28-åring täcka sina kostnader och samtidigt spara ihop 70 procent av sin lön, tillräckligt för att kunna bli ekonomiskt oberoende och sluta jobba innan 30?



JP Livingston lyckades med konststycket genom att snickra en egen privatekonomisk strategi, som omfattar fyra punkter, skriver Forbes och Business Insider.



Identifiera dina stora kostnader och dra ned på dem

Börja med att minska din största kostnad. De flesta spenderar merparten av sin inkomst på 3 saker: boende, mat och transporter. Nyckeln till ett rejält sparande är att dra ned på de kostnaderna. JP Livingston fortsatte att bo i en förhållandevis blygsam lägenhet även när hennes lön ökade.



Köp möbler i andra hand

En hög omsättning av möbler i en storstad som New York gör det lätt att hitta möbler i andra hand för en billig prislapp, och sedan sälja dem vidare.



Utnyttja stadens breda utbud

New York är fullt av barer, restauranger och caféer – vilket gör det väldigt enkelt att välja ett billigt alternativ för socialt umgänge. Du är onödigt att spendera stora summor för att hänga med dina vänner, enligt JP Livingston.



Tänk på varje inköp som kostnad per timme

Det bästa sättet att börja spara mer pengar på är att ändra din syn på vad saker kostar; tänk inte på prislappen, utan snarare hur många timmar arbete det skulle kosta dig att köpa en viss vara, produkt eller tjänst. Räkna ut hur mycket du tjänar per timme och använd det som utgångspunkt – om du tjänar 200 kronor per timme så skulle en ny iPhone till exempel kosta kring 35 timmars arbete.