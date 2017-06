Spotifys nya deal med skivbolagen: Nu ska det bli mindre gratislyssning

Musikströmningsföretaget Spotify sägs nu närma sig licensavtal med flera av världens största skivbolag. Därmed skulle bolaget efter flera månaders förhandlingar bli av med ett hinder på vägen mot en börsnotering, skriver Financial Times på torsdagen.

Som en del av uppgörelsen ska skivbolagen ha gått med på att sänka de royaltyavgifter som Spotify betalar, uppger personer med insyn i förhandlingarna.



Spotify å sin sida ska ha gått med på att begränsa större albumlanseringar till sina betalande kunder under en viss tidsperiod. Just vilket material som släpps till betalande respektive de användare som kör gratisversionen har länge varit en stötesten i förhandlingarna mellan Spotify, artister och skivbolag.



De senaste uppgifterna till Financial Times pekar nu på att licensförhandlingarna kommit framåt och att avtal kan tecknas inom några veckor.



De tre stora skivbolagen Universal, Sony och Warner är sedan tidigare minoritetsägare i Spotify. Enligt skivbolagschefer ligger det därmed i deras intresse att Spotify lyckas med en börsnotering.



Spotify meddelade nyligen att bolaget nått en ny milstolpe och passerat 50 miljoner betalande kunder.