Här är Musks galna nya projekt

Elon Musk lovar att Tesla klarar av att upprätta en ny batteripark för energilagring i Australiens delstat South Australia inom 100 dagar.

Klarar företaget inte tav att slutföra projektet innom den tidsramen så lovar Musk att delstaten får parken med 100 megawattimmars kapacitet gratis. Det framgår av en Twitter-konversation mellan Musk och Atlassians vd, den australiske miljardären Mike Cannon-Brookes.



Den australiska delstaten brottas just nu med energiförsörjningsproblem, skriver The Verge.



Tidigare i veckan har Teslas vice president för energiprodukter, Lyndon Rive, sagt att företaget åtagit sig att lösa delstatens energiproblem med en batteripark på mellan 100-300 megawattimmar. Även han uppgav att företaget kunde ha en installation klar inom 100 dagar.



Mike Cannon bad om en offert i konversationen och säger att han vill ha sju dagar på sig att försöka få politiskt stöd för en beställning. Musk svarade att priset ligger på 250 dollar per kilowattimma för ett system som kan leverera 100 megawattimmar eller mer.