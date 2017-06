Debatt: Sverige måste ta ställning mot tvångsarbetet – Thailand-resan döljer en mörk verklighet

Nu under vintern reser tiotusentals svenskar till länder som Förenade Arabemiraten och Thailand för att njuta av lyxiga poolområden och soliga dagar på stranden. Men bakom kulisserna på våra populära semesterorter döljer sig en mörk verklighet.



Under 2015 granskade Fair Action och Swedwatch villkoren för gästarbetare på hotell som används av Apollo, TUI (fd Fritidsresor) och Ving i Dubai i Förenade Arabemiraten. I intervjuer beskrev många hur de tvingades jobba 12 timmar om dagen utan pauser eller övertidsersättning. I princip samtliga berättade också att cheferna beslagtagit deras pass, vilket innebär att de är helt i händerna på arbetsgivaren och inte kan lämna landet. Enligt FN:s internationella arbetsorganisation ILO är kvarhållande av pass ett tydligt tecken på tvångsarbete.



När missförhållandena avslöjades lovade resebolagen att agera. Men de åtgärder som vidtagits har inte lett till förbättringar för arbetstagarna.



Den här typen av kränkningar är ingen nyhet för charterjättarna. Redan 2012 visade en granskning av Fair Action och Schyst resande att tvångsarbete förekom på ett thailändskt tvätteri som tog hand om lakan och handdukar åt hotell som anlitades av TUI och Ving. Arbetsgivaren hade beslagtagit både pass och arbetstillstånd. Lönerna låg under lagstadgad miniminivå, raster var mycket korta och personalen hade varken lediga dagar eller semester. Flera arbetare hade svimmat av utmattning. Trots avslöjandet visade en uppföljning 2014 att de anställda inte fått tillbaka sina handlingar.



Tvångsarbete förekommer även i andra branscher. Amnesty har granskat hur kvinnor på palmoljeplantager i Indonesien arbetar i många år som daglönare. Eftersom de inte ens vet om de har ett jobb nästa dag tvingas de gå med på vilka villkor som helst. De jobbar långa dagar och är tvungna att arbeta obetald övertid annars drar arbetsgivaren in lönen, som redan ligger under miniminivån. Palmoljan från plantagen säljs till stora globala företag och finns med all sannolikhet i svenska produkter.



Exemplen visar att det behövs tuffare krav på företag för att förhindra att arbetstagare utnyttjas i de globala leverantörskedjorna. FN:s arbetsorganisation ILO tog därför 2014 fram ett tilläggsprotokoll som syftar till att modernisera konventionen mot tvångsarbete, bland annat genom att lyfta fram just migrantarbetares utsatta situation. Protokollet förtydligar också att stater bör se till att aktörer i näringslivet förhindrar att de bidrar till tvångsarbete. Under våren kommer Sveriges riksdag att avgöra om även Sverige ska ratificera tilläggsprotokollet.



Vi uppmanar samtliga riksdagspartier att rösta för en ratificering och ser fyra huvudsakliga skäl till detta:

Minska fattigdomen. Hotellstäderskan i Dubai har svårt att försörja sig på sin lön, trots att hon jobbar 12 timmar om dagen. Men eftersom arbetsgivaren har tagit hennes pass, vågar hon inte ställa krav på högre lön och vettiga arbetstider. ILO uppskattar att 21 miljoner män, kvinnor och barn runt om i världen är fast i tvångsarbete och därför inte kan påverka sina arbetsvillkor. De globala målen måste också bli mål för näringslivet. Ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs av världens ledare hösten 2015 är anständiga arbetsvillkor inklusive avskaffande av tvångsarbete. Om Sverige på allvar vill delta i arbetet för att nå de globala målen måste vi också förhindra att svenska företag kan bidra till att hålla kvar människor i fattigdom. Skapa en sund konkurrens mellan företagen. Att ratificera ILO:s protokoll är ett första steg mot att ställa samma minimikrav på alla svenska företag när det gäller att förhindra tvångsarbete. I Storbritannien, som ratificerat protokollet, antogs 2015 en ”Modern Slavery Act” som bland annat ålägger företag att redogöra för hur de förebygger risker för tvångsarbete hos sina leverantörer. Lagstiftningen fick stöd av många företag som välkomnade att samma regler skulle gälla för alla, så att inte de bolag som satsar mer på rimliga arbetsvillkor i sin verksamhet missgynnas. Se till att svenska företag ligger i framkant på hållbarhetsområdet. Fler och fler företag ser fördelarna med ett aktivt hållbarhetsarbete: minskad resursanvändning, mer engagerade medarbetare och ett stärkt varumärke. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har meddelat att regeringen vill föra en mer ambitiös politik för hållbart företagande och stärka de satsningar som svenska företag gör för att ta miljöhänsyn, bekämpa korruption och förbättra arbetsvillkor. Ratificering av protokollet mot tvångsarbete kan bli ett viktigt verktyg för att sporra svenska företag att fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete framförallt när det gäller att främja arbetstagares rättigheter.

Globaliseringen skapar idag arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor för miljontals människor i världen, men risken är fortfarande stor att redan utsatta utnyttjas och hamnar i slaveri. Med rättvisa regler som gäller alla kan svenska företag istället vara säkra på att de bidrar till en positiv utveckling i andra länder. Det är dags att Sverige ratificerar ILO:s protokoll mot tvångsarbete och står upp för mänskliga rättigheter i arbetslivet och för allas rätt att slippa arbeta under hot och förtryck.

Anna Lindenfors, generalsekreterare, svenska sektionen Amnesty International

Ulrika Urey, kanslichef, Fair Action

Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch

Kristina Henschen, chef, Union to Union