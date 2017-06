Så blev 30-åringen från Åmål en av Sveriges största influencers – ” många ger upp vid minsta motgång”

Det hårda slitet på Balettakademin tog död på all dansglädje – hon hade nog aldrig kunna ana att jobbet som Influencer i sociala medier skulle bli minst lika hektiskt.



”Som Influencer måste man vara oerhört stresstålig. För mig finns ingen helg, utan jag har inte varit riktigt ledig en enda dag sedan jag började blogga för åtta år sedan”, säger influencern Ida Warg.



Vad var det då som gjorde att en tjej uppväxt i lilla Åmål i Dalsland kunde gå till att bli en av Sveriges mer inflytelserika profiler i sociala medier? En del av förklaringen stavas enormt tålamod och uthållighet som skapades genom många och långa drillningar vid Balettakademin. Hon hade inte ens ledigt på helgen och kroppen tog så mycket stryk att hon fick släpa sig uppför trapporna.



”Många ger upp vid minsta motgång och jag vet inte om det beror på lathet eller att man har haft det lite för enkelt i livet”.



Det hårda slitet har lönat sig; idag är hon en Youtuber i ordets rätta bemärkelse – Ida Warg har 141 000 följare på Youtube och 1,5-2 miljoner visningar per månad, 167 000 följare på Instagram och uppemot 40 000 personer som regelbundet läser bloggen. Dessutom driver hon podcasten ”Den friska Wargen” ihop med modebloggaren Viktor Frisk – som har 400 000 lyssningar per månad och blev utsedd till årets podcast 2016. 95 procent av hennes följarskara kommer idag från Sverige.



”Det är klart att det finns svenska Influencers som har 1 miljon följare, men då kanske bara 5-10 procent kommer från Sverige. Jag jobbar mest med svenska bolag.”



Hon arbetar regelbundet med Stadium och var frontfigur för en kampanj förra året, men också med GI-gurun Fredrik Paulúns produkter och Reebok. 30 år gammal har Ida Warg så pass stor makt att minsta kritiska produktrecension från henne kan innebära skillnaden mellan ett företags uppgång eller fall.



”Idag kan andra profiler i mediebranschen nästan falla på knä för att slippa dåliga recensioner. Jag märker också hur medieprofiler som tidigare gav mig kalla handen kastar sig över mig. Så nu passar det”.



Hon har nyligen handplockats som 1 av 3 delägare för Welloteket, som säljer ekologisk hälsokost på nätet. Försäljningen sker enbart via Ida Wargs kanaler och webben. Verksamheten växer så det knakar – omsättningen för 2016 landade på 2,8 miljoner kronor trots att man drog igång så sent som i maj förra året.



I år räknar hon med att tredubbla summan.



”Jag bestämmer vilka produkter vi lägger upp. Visionen är att bli en mer exklusiv återförsäljare av kosttillskott, jämfört med många andra som verkar ta in allting”.



Hon har arbetat på heltid som Influencer i tre år och tackar nej till mängder av bolag som vill samarbeta. Företag som testar produkter på djur får kalla handen, men mjölkindustrin är det som verkligen får henne att gå i taket.



”Jag vill inte stödja mjölkindustrin, för de jobbar inte på ett schysst sätt. Djuren blir dåligt behandlade och ofta dödade”.



Livet som Influencer kan låta glassigt, men en enda video kan ta uppemot 4-7 timmar att spela in, klippa och ladda upp.



”Jag har ingen särskild talang och har heller aldrig ansett mig vara bäst på det jag gör, utan trägen vinner”.



Hon är trots framgångarna noga med att behålla bägge fötterna på jorden.



”Jag blir lika förvånad varje gång någon kommer fram till mig på stan. Jag tänker liksom inte på att mina videobloggar ofta har 40 000 ända upp till 100 000 tittare”.



Ida Warg har verkligen tagit sjumilakliv från uppväxten i lilla Åmål. Pappa jobbar på kommunen, mamma på bank. När hon fick syn på en annons för en dansskola som hennes stora kärlek i livet väcktes. Dansen krävde dock mycket pengar för resor och tävlingskläder, och hon tog alla jobb hon kunde komma över i Åmål – alltifrån café och camping till städning.



Efter ett tag började hon tävla i dans på internationell nivå. Då hon skulle delta i VM lärde hon sig konsten att ragga sponsorer; en tävlingsdräkt fylld av Swarovski-kristaller kunde gå på uppemot 15 000 kronor.



Men efter fyra år på Balettakademien försvann dansglädjen som i ett trollslag. För det första ställdes så tuffa krav att hon inte såg något annat val än att dansa med brutet nyckelben. För det andra insåg hon att pengarna inte skulle räcka till mer än nudlar och tonfisk hur mycket hon än slet. För det tredje skapade den stenhårda konkurrensen så negativ energi att det inte ens gick att glädja sig åt andras framgångar.



Idag har Ida Warg inte tagit ett danssteg på sex år. Efter Balettakademien fick hon jobb som mediesäljare, trots att jobbet egentligen krävde många års erfarenhet. Hennes metod gick ut på att bli kompis med kunderna. Redan första året nådde hon sitt budgetmål före alla andra.



Parallellt drev hon en blogg med hälso-, recept- och träningstips. Efter att ha känt sig inlåst att av att behöva hålla sig till kontorstider – och efter att hon insett att bloggen gav minst lika mycket läsare som de tidningar hon sålde annonser till – hoppade hon av säljjobbet.



”Jag hade blivit nominerad till Blog Awards och jag kände att jag ville vara min egen. Jag skulle också kunna försörja mig som danslärare och PT om det inte gick som planerat”.



Efter att ha bosatt sig i Stockholm har hon nästan tappat räkningen över hur många gånger folk tagit upp filmen Fucking Åmål.



”Det blir rätt tjatigt. Filmen är faktiskt inspelad i Trollhättan. Åmål är en vacker småstad. Då jag undervisade ungdomar i dans på Lidingö var det som Åmål. Alla känner alla”.



Ett av Influencer-jobbets största fördelar är att man kan arbeta vartsomhelst i världen enligt Ida Warg, som exempelvis har tillbringat mycket tid i Thailand.



”Det fina vädret gör bara att både bilder och videos blir ännu snyggare”.



Som den träningsprofil hon är lever hon som hon lär och tränar 5-6 gånger per vecka, dricker ingen alkohol och lägger sig senast klockan elva, även på helger. Men hon känner sig tacksam över att sociala medier inte var på tapeten när hon växte upp.



”I den åldern är man så osäker och skör och det är lätt att påverkas. Men när jag växte upp jämförde man sig med klasskamrater i Åmål, medan dagens tonåringar får jämföra sig med hela världen”.



Ida Warg märker tydligt hur målgruppen har förändrats under årens lopp. Den äldre delen är uppväxt med hennes blogg, medan 15 år eller yngre knappt vet vad en blogg är, utan det är Youtube som gäller. Hon har respekt för andra framgångsrika kollegor – som exempelvis Clara Henry – är väldigt ödmjuka och jordnära, medan andra Influencers som flyger för nära ”solen” får det att rysa i henne.

”Många blir lite dryga när de höjs till skyarna. Jag undviker den typen av personer. Om någon skulle säga att jag har blivit dryg, bitchig eller tappat fotfästet skulle jag nog sluta som Influencer”.



Så blir du en framgångsrik influencer, enligt Ida Warg: