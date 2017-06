Kommer Teslas nya jättefabrik till Sverige?

Elbilstillverkaren Tesla tillkännagav förra veckan att de vill bygga upp till fem jättefabriker, så kallade Gigafactory, för batterier till elbilar. Bolaget letar nu efter två till tre platser för att bygga sina fabriker – den första, Gigafactory, är redan under konstruktion i amerikanska delstaten Nevada.



Och Sverige har nu börjat flörta med Elon Musk, i förhoppning om att bli vald som en av platserna för en gigantisk batterifabrik.



”Business Sweden har redan haft kontakt med Tesla och man kommer fortsätta att ha kontakt med Tesla” säger näringsminister Mikael Damberg till Sveriges Radio.

LÄS ÄVEN: "Go Big or Go Home": Här är svensken som vågar utmana Musk



Business Sweden, som delvis är statligt ägt, hjälper globala bolag att etablera verksamhet i Sverige. De lobbar nu för att Elon Musk ska få upp ögonen för Sverige.



”Jag vet att man har skickat brev till Tesla och markerat att det finns intresse i Sverige. Det kommer nog att hända mer saker på det här området framöver” säger Damberg.



Vinsterna för Sverige blir många om lobbandet går vägen – en Tesla-fabrik kan generera tusentals nya jobbtillfällen. Men konkurrensen är hård: flera andra europeiska länder, bland dem Finland, försöker också få Tesla att välja dem för batteriverksamheten.



Om Tesla väljer Sverige kommer de dessutom behöva konkurrera med Tesla veteranen Peter Carlsson, som har kallats för Elons Musks högra hand – han lämnade rollen som CPO 2015 för att bygga en egen jättefabrik, som ska producera en ny generation av litiumjonbatterier till halva kostnaden.