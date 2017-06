Här är appen som dragit in 70 miljoner i crowdfunding – på bara 24 timmar

Startupen Monzo är en app-baserad bank – som just nu åtnjuter ett hysteriskt intresse från små investerare.



Deras senaste kampanj på crowdfunding-sajten Crowdcube har hittills dragit in utlovade investeringar på motsvarande 76 miljoner kronor, på under 24 timmar – via ett föranmälningssystem.



Förra investeringsrundan drog in över 11 miljoner kronor på 96 kunder, och ledde till att Crowdcubes sajt kraschade, skriver Business Insider Nordic.



”Responsen på vår kampanj har varit helt överväldigande. Det visar på folks aptit på förändring – allmänheten vill ha en ny sorts bank” säger Monzos vd och medgrundare Tom Blomfield.



Monzo grundades 2015, med målet att bygga en helt app-baserad bank som är optimerad för mobilen och data-orienterad. Förra året fick de bank-licens, och har just nu kring 100 000 användare.