Dagbok från en startup – del 3: Prototypen

Efter några veckor har vi nu kommit så pass långt att vi har en MVP (Minimum Viable Product), det vill säga en första prototyp av vår app. Designen är allt annat än färdig, och utformningen av de olika stegen kommer sannolikt att ändras med tiden – men vi har åtminstone en klickbar app att testa, visa och utvärdera.



Tanken är nu att testa appen internt för att se vilka nya idéer som dyker upp, och även att visa den för intresserade personer och be dem dela med sig av sina spontana tankar, funderingar och synpunkter. På så vis får vi en tydligare bild av vad som uppskattas respektive inte uppskattas, och därmed vad vi bör jobba vidare med.



Detta kommer troligtvis bli ett mantra jag upprepar under den här serien, men även när det gäller testplattform finns det flera olika vägar att välja bland. Vi kommer att använda oss av TestFlight, som är Apples egen plattform för att testa appar. Det fungerar så att testpersoner bjuds in via epost. Därefter kan de ladda ned appen via TestFlight, och använda den fritt på sin iPhone.



Vi kommer att utveckla appen till iOS till att börja med. Detta beror inte nödvändigtvis på att vi föredrar det operativsystemet, utan snarare på att teamet har mer erfarenhet av att utveckla appar till just iOS. Att redan från starten utveckla appen för två operativsystem innebär onödigt arbete i ett så tidigt stadium, när stora delar av tjänsten konstant ändras. En viktig lärdom för oss har just varit att prioritera våra handlingar baserat på de resurser som finns inom teamet.



Ett annat alternativ är förstås att utveckla för flera plattformar samtidigt, så kallad cross-platform development. Då utvecklar man alltså en hybridapp, som fungerar på flera operativsystem. Det här gör vi dock inte i nuläget, eftersom vi tycker att möjligheterna blir fler om man bygger en native-app.



Vår prototyp är skriven i Swift, som är Apples egenutvecklade språk, framtaget specifikt för deras operativsystem. Att lära sig Swift är långt ifrån omöjligt, och det finns gott om vägar man kan ta.



Apple tillhandahåller till exempel själva guider om hur språket fungerar, och hur man kan lära sig det. Ett exempel på det är den digitala boken ”The Swift Programming Language”, som går att ladda ned från Apples hemsida eller via iBooks.



Ett annat användbart sätt att lära sig Swift är att titta på instruktionsvideos på Youtube. Det finns en hel uppsjö av kanaler att följa, och där kan man smidigt lära sig hur man bygger allt från animationer till knappfunktioner.



En tredje möjlighet är att ta onlinekurser. Även här finns det många aktörer med olika utbud och upplägg, och i varierande prisklass. Några exempel att börja titta på är Codecademy, Udacity och Treehouse.



Den närmaste tiden kommer vi som sagt att jobba med utvärdering och utveckling av vår prototyp. Alla synpunkter är välkomna, och den som vill tycka till eller titta närmare på appen får mer än gärna höra av sig till sam@experimental.se.



Vi hörs snart igen!



