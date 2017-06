Hela listan: Här är Trumps 133 falska påståenden som president hittills

Donald Trumps attack mot Sverige nyligen, i vilken han refererade till en incident under ”fredagen” – när det mest uppseendeväckande på sin höjd var Owe Thörnqvists tekniska problem på Melodifestivalen – blev en påminnelse över hur lättvindigt den nuvarande presidenten far med osanningar.



Trump har kommit med sammanlagt 133 falska eller missvisande påståenden hittills under en dryg månad som president – bland annat i kommentarer, på Twitter, under intervjuer, tal och presskonferenser. Det skriver Washington Post, som har faktagranskat samtliga Trumps påståenden.



Det vanligaste ämnesområdet när det kommer till falska påståenden är invandringsfrågor (vilket Sverige nyligen fick erfara), som dyker upp i 25 av 133 fall.



Under de 35 dagar som Donald Trump suttit som president hittills har han kommit med minst ett falskt påstående per dag, skriver Washington Post.



Här kan du läsa hela listan.