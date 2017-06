23-åringen från Fittja blev en av Sveriges hetaste traders – nu ska Börshajen lära dig tjäna pengar

Andra Farhad växte upp i förorten och med konstant brist på pengar. Men hon bestämde sig för att ändra på det och självlärde sig till daytrader, parallellt med jobb som simlärare och mediesäljare.



Hon var 15 år när hon första gången hörde talas om aktier. Hon tjuvlyssnade på en konversation mellan sin far och en vän till familjen. Aktier lät intressant med tanke på att mycket av tonårstiden gick ut på att försöka lista ut hur hennes föräldrar skulle slippa jobba så långa dagar.



När Andra Farhad något senare i livet googlade "hur ska jag tjäna pengar" stötte hon återigen på en diskussion om aktier – den här gången på Flashback.



"Först trodde jag aktier var en slags Kalle Anka-grej, men sedan blev jag nästintill besatt av att lära mig om hur hela investeringsprocessen går till" säger hon i en intervju med VA Finans.



Som 16-åring gick hon in med alla besparingar från födelsedagar och annat – 20 000 kronor – i ett stålbolag.



"Jag kunde inte göra analyser, men sålde med avkastning på 30 procent efter 4 månader. Jag tänkte: Varför har ingen berättat för mig att det var så enkelt att tjäna pengar?", säger hon och skrattar.



I somras lade hon daytradingen på is och sade även upp sig som mediesäljare för att helhjärtat sprida aktiekunskaper under epitetet Börshajen. Hennes Instagram-konto “Börshajen” har nu kring 20 000 följare – hon har varit med i tidningar, radio och TV.



Här, i podden Ulfs Lunch, berättar hon om vägen dit, och hur hon nu brinner för att göra dig till miljonär.



"Mitt mål är att få in fler ungdomar och kvinnor på börsmarknaden genom att göra informationen så tillgänglig det bara gå.”

