Nu går ett av Sveriges snabbast växande techbolag till börsen

Svenska startupen Sonetel har växt med över 2 000 procent under de senaste fyra åren, och är därmed en av de 10 snabbast växande techbolagen i Sverige enligt konsultfirman Deloitte.



Under februari ska bolaget göra en garanterad nyemission på 2,5 miljoner euro, för att sedan notera sig på Nasdaq First North i mars. Teckningstiden är till och med 22 februari och emissionskursen på 26,90 kronor per unit.



Sonetels produkt är en tjänst för affärskommunikation, som ger möjligheten att kunna visa ett lokalt telefonnummer oavsett land samt göra kostnadsfria konferens- och affärssamtal världen över – målgruppen är små företag med internationell inriktning, inom till exempel e-handel, IT-service och marknadsföring.



”Hälften av jordens arbetsföra befolkning arbetar i småföretag. En stor andel av dessa har redan idag tillgång till mobiltelefon och Internet. Flertalet har brist på pengar, tid och teknisk kompetens - men nästan alla har en vilja att öka sin försäljning” säger Sonetels vd Henrik Thomé.



Deras produkt är till stora delar kostnadsfritt men med premiumtillägg; bolaget uppger att de har 600 000 kunder i 160 olika länder, varav 90 000 av dem är betalande i dagsläget. Den årliga omsättningen är 25 miljoner kronor, men Sonetel har trots den snabba tillväxten sedan starten 2012 ännu inte gått med vinst något år.



”Bolaget är i behov av att kapital tillförs innan lönsamhet nås, vilken dock bedöms vara nära förestående” skriver Sonetel i det memorandum som bjuder in till teckning.