Experten: 6 konkreta steg mot att tjäna din första miljon

Entreprenören och investeraren John Rampton har hunnit var miljonär flera gånger, redan innan han fyllde 30 – även om han sedan blåste stora summor på bilar, hus och en extravagant livsstil.



Men vägen dit har alltid varit konsekvent, och kan kokas ned till konkreta steg, säger han till Entrepreneur.



Gör en finansiell plan

Du behöver räkna ut hur mycket pengar du har, och hur mycket pengar du brukar spendera.



”Att utveckla en finansiell plan tvingar dig till handling, istället för att bara snacka. Det hjälper dig också ta rätt beslut på vägen mot att nå dina mål.”



Fokusera på att öka dina intäkter

Du kan inte spara dig till en miljon, utan borde istället fokusera på att öka dina intäkter.



Se till att ha flera inkomstkällor

Och nyckeln till ökade intäkter är att ha flera inkomstkällor, enligt föfattaren Thomas Corley – 65 procent av de miljonärer som har tjänat sina egna pengar hade åtminstone 3 olika inkomstkällor.



Automatisera ditt sparande

Etablera ett automatiserat sparande som innebär att en viss procent av din lön varje månad automatiskt går till besparingar och investeringar direkt. John Rampton rekommenderar att placera 10 procent av lönen i investeringar och 5 procent på sparkonto.



Uppgradera dina kompetenser och din kunskap

”Läs minst 30 minuter per dag, lyssna på poddar medan du kör samt sök dig till förebilder och mentorer. Det räcker inte med att vara expert inom ditt eget område; du behöver vara ett allmänbildat geni som kan prata om vilket ämne som helst. Konsumera kunskap som om det vore syre och sätt alltid ditt eget lärande främst” skriver 23-åriga miljonären Tucker Hughes i Entrepreneur.



Lev under din inkomstnivå

”Det är ett välkänt faktum att världens rikaste människor lever sparsamt. De spenderar inte i onödan på design- eller lyxföremål. De är kända för att leva under sina inkomstnivåer… och föratt undvika kredit” säger John Rampton.