Hon valde entreprenörslivet framför Harvard – byggde egen miljardverksamhet på 5 år

Alexa von Tobel hoppade i 20-årsåldern av MBA-studierna vid Harvard Business School och grundade fintechbolaget LearnVest.



”Jag är otålig. Det är det som gör att jag är entreprenör, jag vill inte vänta till nästa månad – jag hittar ett sätt att komma fram fortare” säger hon till New York Times.



LearnVests affärsidé är att göra finansiell rådgivning enkel och tillgänglig, även för dem som vanligtvis inte skulle ha råd med en sådan tjänst. Till en början riktade de in sig på en kvinnlig målgrupp, men har sedan dess expanderat och erbjuder nu tjänster riktade mot familjer. Det skriver Business Insider.



”Det är en daterad bransch. Vi försöker blåsa liv i den med ny teknik. Jag tycker att det fungerar så här långt” säger Alexa von Tobel till Fast Company.



När Alexa sålde LearnVest 2015 gick prislappen på 250 miljoner dollar, det vill säga strax över 2 miljarder kronor. Hon är dock fortfarande kvar som vd på bolaget, samt är en flitig kolumnist inom privatekonomi och bästsäljande författare.



”En av mina största insikter är att du borde lita på magkänslan, den har alltid rätt” säger Alexa till New York Times.



Hennes främsta råd till unga entreprenörer är att skaffa mentorer.



”Hitta två eller tre personer som kommer tala klarspråk och utmana dig till att jobba hårdare. Du måste känna dig bekväm med att folk säger till när du inte gör bra ifrån dig” säger Alexa till Business Insider.



Hårt jobb och stora drömmar är det som har drivit hennes egen entreprenörsgärning framåt genom åren. Hon citerar en psykologisk studie som genomförts på 90-åringar.



”De fann att ingen någonsin ångrar något som de har gjort, de ångra bara sakerna de inte har gjort. Det gav mig helt enkelt drivkraften att vara modig.”