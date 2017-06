30-åringen som blev rik på bostäder: Så bygger du din förmögenhet som ung

När Chad Carson gick ut universitet hade han 1 000 dollar på banken (strax under 9 000 kronor), men inga studieskulder tack vare ett stipendium.



Han jobbade ett år med att leta lämpliga investeringsobjekt inom fastigheter åt andra etablerade investerare, och sparade samtidigt ihop till eget startkapital. Det skriver Business Insider.



När Chad Carson till slut kunde köpa sin egen fastighet började han bygga sin förmögenhet genom en metod han kallar för ”house-hacking.”



”Jag köpte ett hus med fyra enheter, jag bodde i en av dem och hyrde ut de andra. Det drog in 1 200 dollar i månaden. Bolån, skatter och försäkring kostade mig 1 100 dollar per månad. Så jag gick med vinst genom att använda mina färdigheter som fastighetsinvesterare, och genom att hålla mina overheadkostnader nere även efter att jag köpt min egen bostad” säger han till Business Insider.



Nyckeln är att se ditt första hem som en investering och inte stadga dig för tidigt – det bästa sättet att maximera dina intäkter är att bo i ett hem några år, renovera, och sedan sälja med vinst, enligt Chad Carson.



Han menar att det största misstaget du kan göra är att köpa en bostad på känslomässiga grunder, snarare än att tänka strategiskt.



Idag äger och driver Chad Carson 90 hyresfastigheter och lever på passiva intäkter utan att behöva arbeta – och bor just nu i Ecuador med sin familj.