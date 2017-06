Bilder: Här är exklusiva paradisön där Obamas är på semester just nu

Det här är Necker Island.



Necker Island/Facebook

Det är superentreprenören och miljardären Richard Bransons privata ö, och ett av de mest exklusiva semesterresmålen i världen, skriver Business Insider.



Necker Island/Facebook



Necker Island är endast 30 hektar, och har plats för max 34 gäster.



Necker Island/Facebook



Branson har spenderat tre år och 10 miljoner dollar på att bygga husen på ön, bland dem en villa som har 10 sovrum.



Necker Island/Facebook



Det kostar 690 000 kronor per dygn att hyra hela ön.



Necker Island/Facebook



Det går också att hyra separat rum – för priser som börjar på 37 800 kronor per natt.



Necker Island/Facebook



Här befinner sig paret Obama just nu, enligt Business Insider.



Necker Island/Facebook



Långt borta från Trump, murbyggen och Twitter.



Necker Island/Facebook