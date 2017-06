Perfect IT är ett svenskt it- företag med över 30 års erfarenhet av affärssystem och installationer hos såväl stora internationella koncerner som mindre nystartade företag. Behovet av webbaserade lösningar och integrationer har under de senaste tio åren successivt ökat. För att möta behovet har Perfect IT utvecklat sitt eget webbaserade affärssystem BeX Online med tilläggslösningarna BeX Retail kassasystem och BeX B2B webbportal för företagshandel. BeX Online erbjuds som SaaS (Software as a Service) och är byggt för att stödja och samordna försäljning i både fysiska och digitala kanaler i en internationell miljö.