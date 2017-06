Ta snabbfilen till bra lön: 10 välbetalda jobb som inte kräver lång utbildning

En pilotutbildning tar mellan 18-24 månader, och när du sedan är yrkesverksam kan du räkna med en snittlön på över 50 000 kronor per månad, skriver rekryteringsbolaget CareerOn på utbildningssidan.se. Pilot är ett exempel på yrken som ger en bra snittlön efter en förhållandevis kort utbildning.

Gemensamt för samtliga dessa yrken är att de kräver max en kandidatexamen, i flera fall ännu mindre, och ger en snitt- eller medianlön på minst 30 000 kronor per månad. I många fall krävs dock förutom utbildningen också ett par års erfarenhet.



Pilot

Kräver en 18-24 månader lång utbildning, till exempel på Scandinavian Aviation Academy, och ger en yrkesverksam snittlön på över 50 000 kronor per månad.



Lokförare

En utbildning för att bli lokförare tar mellan 6 och 18 månader och ger en snittlön på minst 30 000 kronor per månad.



Engineering Management

För att jobba med detta krävs en kandidatexamen samt flera års arbetserfarenhet, men sedan kan du räkna med en medianlön på nästan 100 000 kronor per månad, enligt CNBC.



Specialinriktad elektriker

Du kan bli elektriker redan genom att gå el-programmet på gymnasiet, och sedan specialisera dig genom en kortare yrkesutbildning – något som kommer göra dig mer attraktiv och ge en högre lön. Snittlönen för en vanlig elektriker är idag kring 32 000 kronor per månad, men "en elektriker med spetskompetens inom till exempel programmering kan lätt tjäna 40.000 hos rätt arbetsgivare" enligt Anton Levin på



Kustbevakare

Som kustbevakare kan du räkna med en snittlön på kring 30 000 kronor i månaden, efter en 18 till 24 månader lång utbildning.



IT-manager

För att tjäna en medianlön på kring 98 000 kronor per månad som IT-manager krävs en kandidatexamen samt flera års arbetserfarenhet, enligt CNBC.



Flygledare

Att bli flygledare kräver endast två års utbildning, varefter du får ansvara för tusentals människoliv varje arbetsdag (beroende på vilken flygplats du jobbar såklart). Ingångslönen för en flygledare i Sverige är cirka 31 700 kronor per månad, men stiger till 63 100 – 72 100 kronor i månaden senare i karriären, enligt Luftfartsverket.



Marknadschef

Marknadslönen för en marknadschef i Sverige ligger på 44 000 till 53 000 kronor i månaden, enligt fackförbundet Unionen. En kandidatexamen inom ekonomi eller marknadsföring kan ofta vara tillräckligt, om det kombineras med relevant erfarenhet.



Inköpschef

Marknadslönen för en inköpschef i Sverige är kring 36 000 till 50 000 kronor i månaden, enligt fackförbundet Unionen. Det finns flertalet yrkesutbildningar inom inköp och logistik.



Flygtekniker

Meddellönen för en flygtekniker är 39 900 kronor i månaden, enligt SCB. En två år lång yrkesutbildning samt några års praktik är vad som krävs för att bli certifierad flygtekniker.



Källor: SCB, Unionen, CNBC, Utbildningssidan.se