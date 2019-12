Stökiga noteringar och uppblåsta värderingar – börsåret 2019

Många företag hade det motigt under 2019 med det sattes även ett nytt rekord.

Inför 2019 fanns förväntningar om att det skulle bli ett riktigt bra amerikanskt börsår avseende antal och storlek på börsintroduktioner. Kanske skulle rentav det 20 år gamla rekordet på 108 miljarder dollar slås.

Så blev det dock inte, konstaterar Wall Street Journal (WSJ). Totalt summeras inhämtat kapital från nytillkomna bolag till drygt 62 miljarder dollar under året, med 211 nya företagsnamn på börserna.

"Efter att ha väntat i många år fick privata investerare till slut chansen att satsa på en typ av amerikanska startup-bolag kända för att transformera hela branscher under det senaste decenniet. De ryggade tillbaka", skriver WSJ.

En rad faktorer förklarar det svala intresset. Hit hör uppblåsta värderingar, brist på lönsamma företag, en statlig "shutdown" och en oro över hur bolagen egentligen sköts.

Det snart gångna året började dåligt, då all federal verksamhet stängdes ned i spåren av en kamp mellan Vita huset och kongressen om finansieringen av president Donald Trumps mur mot Mexiko. Stängningen innebar att flera börsnoteringar försenades.

Så småningom genomfördes emellertid introduktioner av skjutsdelningsbolagen Lyft i mars och Uber i maj. Något börslyft blev det dock inte för aktierna, som möttes av misstro från investerarhåll mot bakgrund av de båda bolagens stora förluster. Därefter ökade skepsisen mot snabbväxande, men förlustbringande bolag som Pinterest, Slack och Smile Direct Club.

Allra sämst gick det för kontorshotelljätten Wework, vars vd och storägare Adam Neumann till slut fick avgå sedan den planerade börsnoteringen skjutits upp på obestämd tid och huvudägaren Softbank tvingats rädda bolaget.

"Det 'nya normala' är att investerare är villiga att betala för ökad säkerhet avseende lönsamhet och en smula verklighetskontakt gällande tillväxt", kommenterar Morgan Stanleys aktiechef Evan Damast för WSJ.

Av de nio bolag som hämtade in mer än 1 miljard dollar i samband med sina börsnoteringar handlas Uber och Lyft mer än 30 procent under sina teckningskurser, medan Smile Direct Club handlas mer än 60 procent under sin.

Ytterligare en stökig notering gjordes av fintechbolaget One Connect så sent som i december. Bolagets värdering halverades inför noteringen, jämfört med när storägaren Softbank köpte in sig föregående år.

Bättre gick det för bolag med mer begränsade förluster, eller som hade en tydlig plan för när lönsamhet ska nås eller som faktiskt visade vinst. Hit räknar Wall Street Journal Tradeweb, Chewy och Avantor - som stigit 30-75 procent efter sina noteringar.

Bolag som säljer molnbaserade tjänster har också utvecklats väl sedan de gick till börserna. Medallia, Ping Identity och Datadog har alla stigit mer än 30 procent och videokonferensbolaget Zoom Video är upp hela 80 procent efter sin notering.

Inför 2020 väntas trots allt en skaplig aktivitet på noteringsfronten. Det enda riktigt stora teknikbolaget som i dagsläget flaggat för en notering är rumsuthyrningsbolaget Airbnb, som dock väntas följa Spotify i spåren och göra en direktnotering utan att ta in nya pengar.

Antalet globala börsnoteringar de lägsta på tre år.



Det har i år globalt gjorts 1 237 börsnoteringar vilket är den lägsta nivån på tre år. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till statistik från Dealogic, enligt Realtid.

Noteringarna är ned med en femtedel och det ackumulerade insamlingsbeloppet på cirka 189 miljarder dollar är tio procent mindre mot 2018.

2019 satte samtidigt ett rekord. Saudiska statliga oljejätten Saudi Aramco gjorde entré vid slutet av året och tog in 25,6 miljarder dollar. Det är den hittills största siffran i sammanhanget.