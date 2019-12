USA: Näthandeln på ny rekordnivå – men även returerna

De amerikanska konsumenterna satte ett nytt rekord för näthandeln inför helgerna i år.

Det visar en rapport från Mastercard, enligt Reuters.

Näthandeln under perioden 1 november till julafton steg med 18,8 procent i år jämfört med motsvarande period föregående år, och näthandeln utgjorde 14,6 procent av den totala detaljhandeln.

Helghandeln brukar utgöra en stor del av detaljhandelns årsomsättning, men i år låg Thanksgiving, som utgör starten på helghandeln, ovanligt sent den 28 november vilket gjorde att antalet handelsdagar blev mindre.

Den totala detaljhandeln, exklusive bilar, steg ändå 3,4 procent i årstakt.

"E-handeln slog ett nytt rekord i år där fler konsumenter gjorde sin helghandel online. På grund av den sena Thanksgiving såg vi fler handlare som hade erbjudanden över alla kanaler tidigare i år, vilket mötte konsumenternas behov av de bästa erbjudandena i alla kanaler och enheter", sade Steve Sadove, senior rådgivare på Mastercard.

Nyheten uppmärksammades från annat håll:

2019 HOLIDAY RETAIL SALES WERE UP 3.4% FROM LAST YEAR, THE BIGGEST NUMBER IN U.S. HISTORY. CONGRATULATIONS AMERICA!