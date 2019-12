Det här är sista numret av Veckans Affärer

EN TIDNING KAN vara många saker. En hög med papper, ett antal rader kod bakom en webbplats, ett seminarium en regnig eftermiddag i Almedalen. Eller koncentrerade datorknappningar från medarbetarna på en redaktion med känslan både i huvudet och fingrarna för vad som blir en bra rubrik, är en bra text, spännande intervjuperson, rätt trend, rätt bild... En tidning, i alla fall en tidning som Veckans Affärer, är också alla möten med människor.



Med de engagerade entreprenörerna, övertygade om att just deras produkt eller tjänst kommer att förändra världen och som så gärna vill att vi ska skriva om just dem.



Eller med verklighetens vd:ar, de som sliter med vardagen och framtidsfrågorna i sina företag.



Eller med kloka kvinnor och män som driver frågorna om jämställdhet, mångfald, hållbarhet och som så generöst givit av sin kunskap och sina insikter till mig och andra.



Med unga och äldre läsare, som kommer med hejarop, kritik, uppslag och synpunkter.



Ni är alla fantastiska och det har varit ett sant privilegium att få träffa er.

EN TIDNING, I alla fall en tidning som Veckans Affärer, är också en ekonomisk affär.



Att arbeta med medier under de senaste 15 åren har varit en ständig övning i att pröva nya affärsmodeller och produkter, ompröva dem och sedan pröva igen. Just nu verkar det som att det går att ta betalt för innehåll igen, till exempel. För bara några år sedan var det en tanke som de flesta bedömare ansåg vara orealistisk. Men vi på Veckans Affärer hade en prenumerationsförsäljning som ökade på ett fantastiskt sätt, vilket också visades av rekordsiffror i mätningar av antalet läsare under senare år. Och trots att annonsförsäljningen precis som hos andra varit under press så har våra annonssäljare lyckats hålla emot trenden vilket gjorde att VA gick in i sitt sista levnadsår med en stabil ekonomi.

UNDER DE ÅR jag haft förmånen att vara chefredaktör för Veckans Affärer har vi gjort stora förändringar och testat en mängd olika saker. Somligt har varit lyckat, annat kanske mest en viktig lärdom.



Vi gick från två magasin i månaden till ett, och storsatsade samtidigt på vårt digitala prenumererade innehåll. Den nya webbavdelningen VA Kvinna Entreprenör satte sökarljuset på ett område som inte tidigare fått så mycket journalistisk uppmärksamhet. Vi startade ett vd-nätverk vilket blivit en succé och som nu får ett fortsatt liv under Dagens industris beskydd. Vi satsade på samarbete med internationella sajter, som resulterade i Business Insider Nordic och VA Finans. Vi utvecklade eventaffären kring Näringslivets mäktigaste kvinnor. Och vi började samverka med ledarskapsverktyget Bonnier Management 360° för att ge våra läsare bästa möjliga beslutsunderlag. Bland mycket annat.

ATT VECKANS AFFÄRER nu ändå lägger ner beror på att Bonnier News beslutat att satsa allt sitt krut på den tidning som en gång började som Veckans Affärers "lillebror", Dagens industri, men som med den tidigare VA-chefredaktören Hasse Olsson vid rodret snabbt växte upp och om Veckans Affärer. Länge har vi levat i samexistens och samkonkurrens, men nu vill man lägga fokus på Di. Det är en fin tidning med en fantastiskt kunnig redaktion, så det är bara att konstatera faktum och önska varmt lycka till.

OCH DÅ STÅR man där som chefredaktör, med sin sista tidning.



Man tröstar sig med att det inte är slut än, vår sajt va.se lever ju kvar året ut, men det finns ändå något definitivt med detta: den sista tidningen.



Jag har varit med om en tidningsnedläggning förut, det var på 90-talet, den lilla dagstidningen Dagens Politik som levde mer på hopp och kärlek än på annonser, och som jag minns det kom nedläggningsbeslutet på en tisdag och så gjorde vi sista tidningen på en torsdag, typ. Det går långsammare med magasin, det är en annan rytm. Man hinner planera.



Och fastän vi på VA aldrig har varit lagda åt detta med tillbakablickande så är de kommande sidorna en kavalkad över en del av alla de år som gått.

SÅ VAD MINNS då jag?

Jag minns möten över excelark då listorna över årets mäktigaste kvinnor eller supertalanger skulle färdigställas. Samtalen om vad som kunde vara "the next big thing"- tills det blev uppenbart att vi redan visste det och att det var klimatfrågan. Alla stunder på scen som representant för VA och moderator för event som Näringslivets mäktigaste kvinnor, E-prize, Superföretag och Supertalang. Att springa på kullerstensgatorna i Visby mellan egna och andras event under Almedalsveckan. Att ta upp ett nytt magasin ur sin låda och att vara med och skissa på nya modeller för en ny sajt. Publiceringsbesluten. Diskussioner med kloka medarbetare på prenumerationsavdelningen, kundtjänst, försäljning, event. Men framför allt kommer jag att minnas glädjen att arbeta med en tidning och en sajt där vi alltid ägnade oss åt att titta framåt, inte bakåt.

ATT VARA CHEFREDAKTÖR för en tidning som funnits i snart 55 år är att ta över en stafettpinne från dem som kommit förut. Det blev min lott att vara den sista som fick pinnen i handen. Stort tack till alla er som sprungit sträckan tillsammans med mig - utan er hade ingenting varit möjligt.

Åsa Uhlin, chefredaktör på Veckans Affärer.