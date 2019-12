Trump förlorade – nu blir det riksrätt efter ”odiskutabla bevis”

En majoritet i USA:s representanthus röstade under natten för att ställa landets president Donald Trump inför riksrätt. Omröstningen gjordes efter en nästan åtta timmar lång debatt. Han blir därmed den tredje presidenten hittills som ställs inför riksrätt.

Det rapporterar internationella medier.

”Vi har funnit odiskutabla bevis för att Trump har missbrukat sin makt genom att pressa Ukrainas nyvalde president till att utreda en politisk rival”, sade demokraten Adam B. Schiff till Bloomberg News.

Båda anklagelsepunkterna - maktmissbruk och hindrande av kongressens utredning - röstades igenom med enkel majoritet i representanthuset stött av att nära samtliga demokrater röstade för dessa anklagelsepunkter.



Ingen av republikanerna röstade för riksrätt medan det fanns vissa avhopp bland demokraterna. Senaten ska efter nyår genomföra sin omröstning. Den till skillnad från representanthuset domineras av republikaner.

”Detta är ett angrepp på USA och det republikanska partiet”, skrev Donald Trump på Twitter.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!