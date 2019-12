Storbankens mångmiljardsmäll efter 1MDB-skandalen

Goldman Sachs är på väg mot erkännande av skuld i en förlikning som inkluderar 2 miljarder dollar i böter till amerikanska justitiedepartementet för den så kallade 1MDB-skandalen i Malaysia, vad som kommit att kallas för det värsta enskilda fallet av bedrägeri i modern tid, rapporterar Dow Jones med hänvisning till källor.

Amerikanska Goldman Sachs är på väg att lösgöra sig från justitiedepartementets utredning och därigenom slippa rättsprocessen för inblandningen i den så kallade 1MDB-skandalen, en härva kring en statlig investeringsfond som lett till att Malaysias regering väckt åtal mot 17 personer inklusive flera nuvarande och tidigare chefer på banken.



Fondens medel skulle användas till nödvändiga infrastrukturinvesteringar men förskingrades av bankens anställda och landets korrupta politiska ledning. Bland andra förre premiärministern Najib Razak står anklagad mot sitt förnekande efter att han arresterats sedan han avsatts från posten av den 94-årige antikorruptions-kampanjaren Mahathir Bin Mohamad i en chockartad valutgång 2018.



Det är redan konstaterat att Goldman Sachs företrädare aktivt deltog i att svindla fonden på 4,5 miljarder dollar mellan 2009 och 2014, enligt ett domslut i New York i mars.



Bland personer som nu står åtalade finns Goldman Sachs vice ordförande Richard Gnodde, som också är vd för Goldman Sachs International, samt tidigare vice vd:n Michael Sherwood. I samband med att åtalet lämnades in påpekade åklagaren i målet att antalet enheter inom investmentbanken, mängden chefer som var involverade och den långa tidsutdräkt som krävts för att genomföra det utstuderade bedrägeriet bör tas i beaktande när straff så småningom ska mätas ut.



Enligt Dow Jones källor kommer Goldman Sachs inte att acceptera ett centralt ansvar genom moderbolaget, utan via den asiatiska koncerndottern. Investmentbanken är dock i färd med att acceptera att en utomstående övervakningsinstans utövar tillsyn över banken och rekommenderar koncernen regelefterlevnadsförändringar.



Det ser för närvarande ut som att banken ska kunna nå ett avtal med justitiedepartementet under inledningen av 2020. Om det rapporterade bötesbeloppet skulle bli verklighet blir det en av de största bötessummorna som någonsin har dömts ut av justitiedepartementet.