Stockholmsbörsen: Proffsens köpkvartett fick börsvingar – aktierna lyfter

Svenska Riksbanken höjde som väntat styrräntan 25 punkter till 0,00 procent. Två av direktionens sex ledamöter reserverade sig dock mot beslutet. Kronan stärktes något efter beskedet och börsindex noterades lite lägre, men reaktionen var behärskad.

Omkring klockan 13.30 hade Stockholmsbörsens OMXS30-index backat 0,1 procent till 1.786 och aktier för 6,4 miljarder kronor var samtidigt omsatta på Stockholmsbörsen.

I toppen av OMXS30 låg defensiva Astra Zeneca, upp 1,1 procent, följd av Nordea som köpt SG Finans i Norge av Société Générale för cirka 6 miljarder kronor. I banksektorn steg även Swedbank.

I motsatt ände av indexet låg Securitas, Boliden och Ericsson, som alla tappade mellan 1 och 2 procent.

Bland de mindre bolagen steg Lucara Diamond 8,6 procent sedan bolaget rapporterat en starkare försäljning för det fjärde kvartalet och därmed slagit sin intäktsprognos för helåret.

Vinterturismbolaget Skistar tappade däremot 2,5 procent sedan bolaget rapporterat lägre omsättning och resultat för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Speloperatören Kindred lyfte 6 procent till 58:72 kronor, sedan Penser påpekat att aktien handlas till "rekordhög" rabatt, som inte reflekterar tillväxten i bolaget. Enligt Penser är ett motiverat värde för aktien 85 kronor.

Affiliate-bolaget Catena Media förlorade 1,3 procent sedan sektorkollegan XL Media, noterat i London, sänkt ebitda-prognosen för 2020.

Klädbolaget RNB rapporterade lägre omsättning, rörelseresultat och fallande jämförbar försäljning för det första kvartalet i räkenskapsåret. Trots det höll aktien emot relativt bra och backade endast 0,4 procent.

Immunovia lyfte 15 procent. Diagnostestbolaget meddelade att det sett en 95 procents noggrannhet i sin kommersiella teststudie med diagnostestet Immray Pancan-D.

En något mindre uppgång, på 2,3 procent, registrerades också för fastighetsbolaget Klövern som har förvärvat en fastighet i Köpenhamn för cirka 2 miljarder kronor.

Teknikhandelskoncernen Addtech stärktes 9 procent sedan bolaget redogjort för kostnaderna kring den IT-attack bolaget utsatts för. Ebita-resultatet för helåret väntas påverkas negativt med 150 miljoner kronor.

Även Karolinska Development hade en bra dag med en uppgång på 8,5 procent, sedan kortsiktig finansiering säkrats genom ett lån på 70 miljoner kronor.

Mycronic presenterade en stororder, värd 43-48 miljoner dollar. Aktien inledde lugnt men klättrade senare stadigt högre och var upp 4,2 procent.

Irländska bolaget Kollect on Demand, som erbjuder bokning av avfallstjänster via digital plattform, gjorde debut på First North kring 14 kronor under måttlig omsättning, men föll sedan ned mot 11:46 kronor - cirka 18 procent under teckningskursen 14 kronor i den emission som föregick listningen.

Affärsvärlden rekommenderade i sitt senaste nummer köp av bland annat Micro Systemation, Vitec och G5 Entertainment. Samtliga steg med mellan 3 och 5 procent.

På makroagendan återstod från USA bland annat bytesbalans för det tredje kvartalet och Philadelphia Fed index klockan 14.30 svensk tid, medan amerikanska ledande indikatorer väntas klockan 16.