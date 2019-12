Höstens trendbrott – priserna växlas upp på bomarknaden

"Detta bekräftar att vi verkligen sett ett trendbrott på bostadsmarknaden under hösten där priserna nu ökar i snabbare takt."

En fortsatt stark uppgång för bostadspriserna i november bekräftar att det skett ett trendbrott på bostadsmarknaden under hösten.

Det säger Nordeas seniorekonom Susanne Spector till Nyhetsbyrån Direkt.

"Detta bekräftar att vi verkligen sett ett trendbrott på bostadsmarknaden under hösten där priserna nu ökar i snabbare takt", säger hon.

Valueguards HOX-index över bostadspriserna steg med säsongsrensade 1,3 procent i november, "en stark månad" samtidigt som årstakten växlade upp till 4,5 procent från 3,5 procent.

"Årstakten växlar upp ganska mycket och vi ser att särskilt bostadsrätter i Stockholm går starkt", säger Susanne Spector.

Hon tror att den starka utvecklingen på bostadsmarknaden också kan fortsätta in i 2020.

"Vi ser ett minskat utbud och hushållen är mer optimistiska om bostadspriserna, vilket brukar vara viktigt. Nu får vi se hur hushållen reagerar på Riksbanken, om en höjning kan få bostadsmarknaden att hicka till. Samtidigt kan hushållen se Riksbankens besked som en bekräftelse på att vi kommer att ha låga räntor några år till framöver och då tror jag att det finns utrymme för högre priser om hushållen justerar ned sin referensränta. Det finns en liten uppåtrisk för bostadspriserna", säger hon.

Danske Bank noterar att november var den fjärde månaden i rad med en kraftig säsongsrensad uppgång för bostadspriserna.

"Happy days are here again!", skriver de i sitt morgonbrev.

SEB kommenterar att november var ovanligt starkt, främst orsakat av högre bostadsrättspriser i Stockholms innerstad och de noterar att Valueguards HOX-index nu ligger bara 2,3 procent under rekordnivån i augusti 2017.

"SEB:s Boprisindikator pekar mot tillfälligt svaga priser i december, men förväntningarna inför 2020 är att priserna fortsätter att stiga gradvis", skriver SEB:s chefsstrateg Per Hammarlund i bankens morgonbrev.