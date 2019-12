Raketfart på Musks SpaceX – lyckas med ännu en uppskjutning av Falcon 9

Rymdbolaget SpaceX har för elfte gången i år haft en lyckad uppskjutning med Falcon 9-raketen, skriver Techcrunch.

Raketen bar denna gång ombord en Boeing-byggd satellit för kunderna Kacific och Sky Perfect JSAT. Satelliten ska erbjuda kommunikationstjänster.

Sammantaget har bolaget tretton lyckade uppskjutningar om man räknar in två Falcon Heavy-uppdrag under 2019.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the third landing of this booster pic.twitter.com/K1x0K2oFgq