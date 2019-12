Succé för Exegers första produkt – efter bara tre timmar var kampanjmålet nått

I fredags tog det lilla svenska solcellsbolaget Exeger ett stort kliv mot kommersialisering. Då lades en kampanj upp på Indiegogo i syfte att crowdsourca intresse för de nya självladdande hörlurarna från JBL. Genom kampanjen hoppas JBL, som är ett dotterbolag till Harman som i sin tur ägs av Samsung, få feedback på lurarna så att justeringar kan ske inför lanseringen i mitten av nästa år, skriver JBL och Exeger i ett pressmeddelande.

Det initiala målet var att nå 500 kunder. Det nåddes efter bara tre timmar, berättar Karin Carlström, chef för varumärket och marknadsföring på Exeger.

”Vårt nästa mål är 2000. Vi trendar också högst av samtliga kampanjer på Indiegogo, som är mellan 10 000 och 15 000. Vi såg också att 70 procent av de som öppnade lanseringsmailet köpte produkten.”

Kontraktet från JBL är bara ett av Exegers framgångar i år. I våras valde japanska Softbank, efter flera år av kontakter, att investera i Exeger som utvecklat ett tunt solcellsmaterial som fångar upp såväl inomhus- som utomhusljus. Det är också det enda material som kan placeras på vilken produkt som helst för att ge ström med solen som energikälla. Investeringen från Softbank gjordes innan bolaget hade en enda order på plats.



Strax efter lyckades Exeger få in en första kund och de första produkterna kommer nu att levereras under 2020. Därefter gick även AMF in med 277 miljoner kronor i bolaget.



Totalt har Exeger nu tagit in 742 miljoner kronor i riskkapital sedan starten och är värderat till hela 6 miljarder kronor.