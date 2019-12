Små investmentbolag – nya favoriten bland nätmäklarkunderna

Den del av nätmäklarnas kunder som går under benämningen ”småsparare” har under åren haft många älsklingssektorer: råvaror, som olja, guld eller cannabis, biometri och nanoteknik, samt andra typer av forskningsbolag.

Nu visar det sig att många småsparare också flockas i ett helt annat hörn av börsen: investmentbolagen. Särskilt bland många av de mindre investmentbolagen har tillströmningen av nätmäklarkunder varit stor, uppger Nordnet för Nyhetsbyrån Direkt.

Småspararfavoriten nummer ett är Svolder, ett litet Stockholmsbaserat investmentbolag som åtminstone till dels styrs i enlighet med Warren Buffets investeringsfilosofier. Bland Nordnets kunder har antalet ägare i Svolder under 2019 ökat hela 71 procent.

Andra investmentbolag där Nordnetkunderna under året blivit betydligt fler är Bure (+34 procent), Creades (+25 procent), Latour (+28 procent) samt Vostok New Ventures, som nyligen köprekommenderades i Affärsvärlden och under 2019 hamnat i 28 procent fler Nordnetportföljer.

Hittills under 2019 har börsens bredare samlingsindex OMXSPI stigit drygt 28 procent. Svolder finns bland de investmentbolag som med råge överträffat det, genom en kursuppgång på 44 procent. Bästa kursutvecklingen bland de undersökta investmentbolagen har dock Creades och Bure haft, med kurslyft på 72 respektive 70 procent. Creades, som föddes 2012 som en del av dåvarande Öresund, där bland annat en mängd Avanzaaktier ingick.

Sedan årsskiftet har Avanza stigit 14 procent och alltså gått svagare än börsen, men Creades har fler ägg i sin korg - bland andra det listade Addnode och onoterade bolag som Tink, Inet, Röhnisch och det snabbväxande nätapotetek Apotea.

”Man kan också konstatera att det är investmentbolag som köpts flitigt i de dippar börsen bjudit på under året”, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt till Direkt.