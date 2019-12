Vad innebär det egentligen att ta en paus?

Plötsligt tog det slut för Patrik Hadenius, som är språkvetare och vetenskapsjournalist.

"Jag tog en paus. Jag var chef till ett mindre förlag och jag skulle sluta och verksamheten skulle säljas. Plötsligt stod jag där med blommorna från medarbetarna på köksbordet och var sysslolös. Vad gör jag nu?" säger Patrik Hadenius i Påjobbet-podden.

Han insåg tidigt att det här med att ta en paus var ganska provokativt för människorna runt omkring.

"Det behövdes något mer, det räckte inte med att säga att man bara ska ta en paus. Deras reaktioner kittlade mig lite och då blev jag ännu mer övertygad om att jag inte skulle bestämma mig för vad jag skulle göra", säger Patrik Hadenius.

Men vad är då definitionen av en paus?

"För mig vidgades begreppet under min egen paus. Till slut kom jag fram till en definition som är allomfattande. En paus är en del av en aktivitet som inte är typisk för aktiviteten. Ett exempel är halvlekarna under en fotbollsmatch. Man gör en paus under matchen för att diskutera taktik, för att kunna göra mål. Det är en del av fotbollsmatchen, men du kan inte göra mål under halvtidsvilan".

Lyssna på veckans avsnitt av Påjobbet-podden för att få höra språkvetaren Patrik Hadenius berätta om vad han kom fram till när han började grotta ner sig i begreppet paus och vad som faktiskt är en paus.

Påjobbet-podden är en av Sveriges största ledarskapspoddar och drivs av bolaget Wise Consulting, som är experter på utveckling av organisationer och människor. Du hittar fler avsnitt där poddar finns!