Uppstickaren: ”Framtidens bank utgår från kundens behov och problem”

TUVA PALM SOM under sin tid på Klarna och Nordnet omdefinierade finansbranschen är i dag ängelinvesterare och styrelseproffs. Och i den rollen en tung maktfaktor i den danska banken Lunar Way, som nyss fått svensk banklicens.



Målet är att vinna Norden för dem som vill ha en modern digitalbank, visionen är att ge kunderna alla verktyg och all hjälp de behöver för att hantera sin privatekonomi.



”Vi vill bli framtidens bank”, säger Tuva Palm. ”Lunar Way ska vara mer användarvänlig än dagens banker så vi utgår hela tiden från kundens problem och behov.”



I Danmark fungerar Lunar Way redan som en bank. Här i Sverige är produktutbudet än så länge begränsat till kort och en enkel budgettjänst. Men just nu pågår bygget av en fullskalig bank även för den svenska och norska marknaden. Banken ska erbjuda alla finansiella produkter från sparande, aktiehandel, investeringar, krediter och olika verktyg att hantera dem. Men den kommer inte nödvändigtvis bygga upp alla själv, utan arbeta med lokala partner för att säkerställa att kunden får bästa möjliga produktutbud och kundupplevelse.



Redan 2016 rodde Lunar Way, som grundades i Åhus 2015, hem andraplatsen i kategorin "Challenger Banks" vid European Fintech Awards. Nu är de här.



Men de är inte ensamma om att utmana i det skifte som är på väg in i ekosystemet där vi dels ser fler aktörer, dels att både banker och fintech öppnar upp för flera samarbeten genom en öppnare arkitektur, där den som äger gränsytan mot kunden får stor makt, då denna kan påverka kunden i valet av produkter.



Fördelar hos de traditionella bankerna finns i deras infrastruktur, gedigna kunskap och ett brett och stabilt produktutbud. De kommer inte försvinna i Tuva Palms scenario.



”Men kan de bygga det bästa gränsnittet mot kund? Kanske. Kanske inte. Det kan också bli en modern bank som Lunar Way, en modern fintech som Klarna eller ett av de stora techbolagen som äger gränsnittet mot slutkund i framtiden. I Kina är det Wechat som tar allt större yta mot kunden.”



Klarna, som valt ett annat angreppssätt, började med betalningar och krediter och bygger sin bank utifrån det med shoppingtjänster i fokus. De kommer säkert med fler vardagsprodukter.



I september fick även fintechbolaget Northmill en banklicens med siktet inställt på Europaexpansion. Faktum är att det aldrig kommit så många bankutmanare som nu.



För Lunar Way är förhoppningen en resa som brittiska Monzo, tyska N26 och övriga moderna banker/neobanker i Europa, trots att dessa har en mycket större hemmamarknad.



”Vår styrka är att vi fokuserar på Norden. Det finns ingen annan aktör som gör just det, de moderna spelarna som till exempel Revolut har en generisk produkt här och är officiella med att de inte kommer att specialanpassa mer för just den nordiska marknaden.”



De traditionella bankerna har satt Sverige på fintechkartan med Swish, Bank-id och Bankgirot, vilket lagt grunden för att vi är så stora inom fintech.



”När de svenska storbankerna samarbetar, skapar de underverk. Jag hoppas på mer samarbeten, till exempel säkerhetssamarbeten, de stora giganterna emellan. Jag har oerhörd respekt för dem, de har enorm kunskap och ett grymt produktutbud. Sedan kanske de inte alltid ligger i framkant vad gäller kundupplevelse eller digital produktutveckling. Jag tror inte att Lunar Way slår ut någon storbank, men vi kommer ta en del av kakan och samexistera.”

I PORTFÖLJBOLAGEN DÄR hon är aktiv som rådgivare eller styrelsemedlem jobbar hon ofta väldigt nära både vd och CTO med affärsutveckling, organisation- och produktutveckling. Hon nöjer sig inte med att bevaka bolagen utan vill öka produktiviteten med digital produktutveckling.



”Jag har under årens lopp lärt mig ett hantverk för tillväxt och expansion, en teknik som jag förfinar kontinuerligt. Nu kommer den expertisen fler företag till gagn och det är oerhört utvecklande att på hög nivå få vara med och påverka”, säger hon.



Det är det hon brinner för och vill hjälpa fler företag med.



I styrelseregistret finns även Leo Vegas, Easypark, PE Accounting och Regility. Därtill driver hon Europas största techmeetup STHLM Tech Meetup med

Tyler Crowley.



Det är inte många som har lika god insyn i såväl fintech som riskkapitalmarknaden där det dräller av pengar Hennes dom är inte nådig. Investerare har allt svårare att hitta bolag de vill investera i. Det saknas techkompetens och teamen är inte tillräckligt bra sammansatta, de består ofta av studenter från samma skolar, alltifrån Handels, KTH, Karolinska etc, varnar hon.



”Många gånger har jag gillat idén, men valt att inte investera på grund av bristande techkompetens. I andra fall saknas en tydlig affärsstrategi och man har glömt att man måste tjäna pengar. Med rätt team kan ju företaget lyckas fantastiskt bra ändå. De lär sig och tänker om. Klarna lyckades även utan teknikkompetens till exempel, men de skulle troligen sluppit en del barnsjukdomar om de haft en KTH:are i grundteamet ”, säger hon.



Lunar Ways tillväxt började genom att de lyckades skapa en community i Danmark, Norge och Sverige där kunderna är så engagerade att de hjälper till att bygga en produkt de själva saknar, vilket är rätt unikt. De kommer med förslag, som man kan tolka som att det finns ett underliggande behov av en ny bank. Eller så har Lunar Way bara haft tur att hitta just dessa personer.



Kundgruppen är dock mest välutbildade digitala urbana personer och inte den målgrupp av millennials, som de trodde när de startade med en bankapp med fokus på den yngre målgruppen för fyra år sedan.



”Den stora utmaningen för tech, finans och riskkapitalmarknaderna är att den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Man står inför att bygga system som ger affärer nu eller ta längre tid på sig för en framtida anpassning. Finanssektorn har en infrastruktur och nätverk som inte alltid är av senaste snittet, nu sker en anpassning till bättre system.”

FÖRSTA VÅGEN

Värdepappersbankerna

Nordnet Bank 2002

Avanza Bank 2005

Erik Penser Bank 2008

ANDRA VÅGEN

Konsumentbankerna

Ica Banken 2001

Forex 2003

Medmera Bank 2007

TF Bank 2012

Collector Bank 2015

TREDJE VÅGEN

Techbankerna

Klarna 2017

Lunar Way 2019

Northmill 2019

