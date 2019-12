Inga framsteg i mötet mellan Tele2/Com Hem och Telia – TV4 fortsatt nedsläckt

Tele2 och Com Hems träff med Telia under torsdagen för att diskutera sändningsrättigheterna för TV4-kanalerna och C More har inte resulterat i några framsteg. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Det är beklagligt att Telia så uppenbart inte vill ge en tredjedel av Sveriges hushåll möjligheten att ta del av TV4-kanalerna på ett modernt sätt, oberoende av vilken skärm de vill använda. Vi kommer fortsätta ställa de krav på långsiktiga rättigheter som krävs för att vi ska kunna erbjuda Com Hems och Boxers kunder samma tillgång till TV4 som Telias kunder”, säger Anders Nilsson, vd på Tele2, och fortsätter:

”Jag känner mig mycket frustrerad över situationen och beklagar det faktum att Telias vd, Christian Luiga, väljer att inte engagera sig i en förhandling”.

Konflikten är uppstånden ur att Com Hem, som är en del av Tele2, inte får sända TV4 och C More med 1,6 miljoner kunder i Sverige. Detta eftersom Telia, som är ny ägare för TV4 och C More, inte har kommit överens om ett nytt avtal för Com Hems rättigheter att få sända kanalerna.

Senast har vd:n för Tele2:s huvudägare Kinnevik, Georgi Ganev, sagt att han är redo diskutera frågan med Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan. Den svenska staten är huvudägare i Telia.